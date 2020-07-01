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    Суспільство

    П’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів

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    Rожні два тижні Євросоюз переглядатиме список держав, з яких можливо в&rsquo;їжджати, і залежно від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки - міністр - П’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів
    Rожні два тижні Євросоюз переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати, і залежно від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки - міністр

    Для українських туристів вже відкрили кордони Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія - Криклій

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що для українських туристів вже відкрили кордони п'ять країн, а саме - Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія. Про це він написав у Telegram.

    «Туреччина, Єгипет... Албанія, Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла), Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на Covid-19, зробленого протягом останніх 48 годин)», - написав Криклій.

    «Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено», - зауважив Криклій.

    Також міністр звернув увагу, що кожні два тижні Євросоюз переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати, і залежно від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.

    За його словами, від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні залежить і рішення про відкриття кордонів з Грузією.

    До відома, сьогодні, 1 липня, перші українські туристи вже прилетіли до Туреччини.

    У світі станом на ранок 1 липня зафіксовано 10 590 724 випадків коронавірусу, зокрема 514 020 летальних випадків та 5 798 270 одужали. Про це свідчать дані Worldometers.

    За минулу добу  було зафіксовано 12 968 нових випадків коронавірусу, зокрема 5 432 в Мексиці, 4 133 в Пакистані і 1 094 у Болівії.

    У США на сьогодні зафіксовано 2 727 853 випадки коронавірусу, на другому місці в антирейтингу залишається Бразилія — там з початку пандемії захворіли 1 408 485 осіб.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що станом на 30 червня, в Україні вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення.

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

    До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
    • Одужали
      19548
    • Померли
      1173

    У Києві станом на ранок 1 липня підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 101 особу (вчора 57).  

    У Київській області зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 39 осіб. 

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