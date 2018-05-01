Полторак розпоповів, коли Збройні сили розпочнуть працювати з Javelin

Підготовки розрахунків пройде на базі навчальних центрів Збройних сил України

Практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook. «Це рішення (про передачу Javelin – ред.) дало нам можливість приступити від теоретичної до практичної підготовки наших



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Міністр оборони України Степан Полторак

Підготовки розрахунків пройде на базі навчальних центрів Збройних сил України

Практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

«Це рішення (про передачу Javelin – ред.) дало нам можливість приступити від теоретичної до практичної підготовки наших розрахунків Javelin, які розпочнуться 2 травня на базі навчальних центрів Збройних сил України і дадуть нам можливість створити потужний протитанковий резерв», – розповів Полторак.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ з посиланням на відповідь Держдепу повідомляли, що США вже доставили в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin.

У понеділок ввечері президент України Петро Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну.

Раніше у Держдепі США заявили про готовність надати Україні оборонне озброєння. У той же час американські ЗМІ заявили, що США стурбовані можливим потраплянням наданої Україні зброї до бойовиків.

Президент Порошенко заявив, що протитанкові системи Javelin Україні поставлять за рахунок США.

Наприкінці січня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.