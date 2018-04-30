Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну

Порошенко подякував за рішення про надання озброєння президенту США Дональду Трампу

Президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin. Про це глава держави написав у Facebook ввечері 30 квітня. «Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності



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Протитанковий ракетний комплекс Javelin

Порошенко подякував за рішення про надання озброєння президенту США Дональду Трампу

Президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

Про це глава держави написав у Facebook ввечері 30 квітня.

«Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки», - заявив Порошенко.

Президент додав, що в Україні «продовжують працювати над зміцненням оборонного потенціалу з метою відсічі російській агресії».

При цьому глава держави подякував за рішення про надання озброєння президенту США Дональду Трампу: «Вашингтон не лише виконав нашу спільну домовленість - він продемонстрував лідерство і важливий приклад».

«Розраховую на твердість позиції всіх партнерів України, передусім країн G7: ціна за триваючу агресію проти України для Кремля має і надалі зростати», - резюмував він.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ з посиланням на відповідь Держдепу повідомляли, що США вже доставили в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Раніше у Держдепі США заявили про готовність надати Україні оборонне озброєння. У той же час американські ЗМІ заявили, що США стурбовані можливим потраплянням наданої Україні зброї до бойовиків.

Президент Порошенко заявив, що протитанкові системи Javelin Україні поставлять за рахунок США.

Наприкінці січня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.