Полторак: за час війни понад сім тисяч жінок стали учасниками бойових дій



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Міністр оборони привітав українських жінок з 8 березня

За час війни з російським агресором 166 військовослужбовців-жінок отримали бойові державні нагороди

За час війни з російським агресором понад сім тисяч українських жінок-військовослужбовців стали учасниками бойових дій, 166 з них отримали бойові державні нагороди.

Про це заявив у п'ятницю у Facebook міністр оборони України Степан Полторак, вітаючи українських жінок з 8 березня.

«За час війни з російським агресором 166 військовослужбовців-жінок отримали бойові державні нагороди. Півтори тисячі військовослужбовців отримали відзнаки Міністерства оборони, більше тисячі - відзнаки начальника Генерального штабу. За цей час більше семи тисяч військовослужбовців-жінок стали учасниками бойових дій», - наголосив він.

Міністр зазначив, що кожна з жінок-військовослужбовців мужньо і героїчно захищає Україну та її територіальну цілісність, ризикуючи своїм життям, і разом з ними реформується армія, йде до критеріїв, які нададуть Україні можливість стати членом НАТО.

Полторак також повідомив, що сьогодні в ЗСУ працює і проходить службу майже 56 тисяч жінок, із них 26 тисяч є військовослужбовцями, а 3,5 тисячі - офіцерами.

І лише за останній час, зауважив він, кількість посад і спеціальностей у війську, на яких можуть проходити службу жінки, збільшилася на понад 100 спеціальностей.

При цьому, за словами міністра, там, де є військовослужбовець-жінка, - завжди дисципліна і порядок.

«Завдяки вашим зусиллям і вашій праці, сьогодні ми побудували Збройні сили, які є абсолютно мотивованими, дисциплінованими, патріотичними та найголовніше - непереможними!», - наголосив він.

Нагадаємо, за п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок.