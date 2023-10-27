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Помер екскомандувач Повітряних сил ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Помер екскомандувач Повітряних сил ЗСУ
Сергій Онищенко змінив чимало гарнізонів і посад
фото з відкритих джерел

У період 2010-2012 років Онищенко обіймав посаду командувача Повітряних сил ЗСУ

У середу, 25 жовтня, помер колишній командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Сергій Онищенко. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Онищенко розпочав свою кар'єру з позиції льотчика винищувального авіаційного полку та досягнув посади командувача Повітряних сил Збройних сил України в період з 2010 до 2012 року. Його внесок у службу було відзначено численними державними нагородами та медалями.

Помер екскомандувач Повітряних сил ЗСУ фото 1

Народився у військовій родині 23 лютого 1954 року в Чугуєві, Харківська область. Він успішно закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, Військово-повітряну академію та Академію Збройних сил України.

«Незважаючи на надзвичайно складні життєві та службові випробування, він залишався мужнім, справжнім, налаштованим на добро! Колеги та товариші по службі згадують його, як справжнього воїна, професіонала, компетентного та людяного командира», – зазначили в Повітряних силах.

Онищенко змінив чимало гарнізонів і посад. Почав із посади старшого льотчика, а пізніше став командиром ескадрильї. Пізніше – заступником командира та командира винищувального авіаційного полку, заступником командира авіаційної дивізії.

У 1992 році Сергія Онищенка було призначено на посаду заступника начальника з бойової підготовки в управлінні Військово-Повітряних Сил України. У 1997 році він став командиром винищувальної авіаційної дивізії, а вже наступного року він обійняв посаду командира 14-го авіаційного корпусу.

У 2004 році Сергій Онищенко став першим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ, а в період 2010-2012 років обіймав посаду командувача Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 жовтня, помер колишній прем'єр Держради КНР Лі Кецян. Йому було 68 років.

Теги: війна ЗСУ

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