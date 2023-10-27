Помер екскомандувач Повітряних сил ЗСУ

У період 2010-2012 років Онищенко обіймав посаду командувача Повітряних сил ЗСУ

У середу, 25 жовтня, помер колишній командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Сергій Онищенко. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Онищенко розпочав свою кар'єру з позиції льотчика винищувального авіаційного полку та досягнув посади командувача Повітряних сил Збройних сил України в період з 2010 до 2012 року. Його внесок у службу було відзначено численними державними нагородами та медалями.

Народився у військовій родині 23 лютого 1954 року в Чугуєві, Харківська область. Він успішно закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, Військово-повітряну академію та Академію Збройних сил України.

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«Незважаючи на надзвичайно складні життєві та службові випробування, він залишався мужнім, справжнім, налаштованим на добро! Колеги та товариші по службі згадують його, як справжнього воїна, професіонала, компетентного та людяного командира», – зазначили в Повітряних силах.

Онищенко змінив чимало гарнізонів і посад. Почав із посади старшого льотчика, а пізніше став командиром ескадрильї. Пізніше – заступником командира та командира винищувального авіаційного полку, заступником командира авіаційної дивізії.

У 1992 році Сергія Онищенка було призначено на посаду заступника начальника з бойової підготовки в управлінні Військово-Повітряних Сил України. У 1997 році він став командиром винищувальної авіаційної дивізії, а вже наступного року він обійняв посаду командира 14-го авіаційного корпусу.

У 2004 році Сергій Онищенко став першим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ, а в період 2010-2012 років обіймав посаду командувача Повітряних сил ЗСУ.

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