Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Росіяни переживають, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника

Протягом трьох днів двічі нам розповіли, що Путін помер, а Пєсков двічі, дуже оперативно, відповів, що це брехня, а Путін здоровий і щасливий.

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Звідки така активність? В РФ (глибинний народ) почав дуже активно обговорювати тему двійників, а ще, цей самий народ переживає, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника. Тому політтехнологами Кремля було прийнято рішення, що це питання треба довести до абсурду. Тому запустили Соловʼя, канал «генерал СВР» і т.д. Розрахунок технологів простий: ще пара таких викидів, а вони обовʼязково будуть, і, всі почнуть відмахуватися від теми старості і двійників. Потім Ц тема їх дожене, звичайно, але це буде потім.

Але, що росіянам ще важливо, так це те, що українці, попри все це, продовжать активно слухати брєдні Соловʼя і вірити його бздурам.