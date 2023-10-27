Помер експрем’єр Держради Китаю

Лі Кецян перебував на посаді прем'єра Держради КНР десять років

Причиною смерті Лі Кецяна називають серцевий напад

У п’ятницю, 27 жовтня, помер колишній прем'єр Держради КНР Лі Кецян. Йому було 68 років. Про це повідомило агентство Xinhua.

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За даними агентства, причиною смерті став серцевий напад.

Як повідомила Китайська державна телекомпанія CCTV, останні кілька днів перед смертю Лі Кецян перебував на відновленні в Шанхаї.

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На посаді прем'єра Держради КНР – найвищого державного виконавчого органу в Китаї – Лі Кецян перебував з березня 2013 року по березень 2023 року. Протягом десяти років його роль неухильно зменшувалася, оскільки китайський лідер Сі Цзіньпін посилював свою владу і скеровував другу за величиною економіку світу в більш державницьке русло.

Нагадаємо, Лі Цян, колишній очільник міського комітету Комуністичної партії Китаю у Шанхаї та близький соратник Сі Цзіньпіна, 11 березня 2023 року вступив на посаду прем’єра Державної ради (уряду) Китаю, що є другою за значущістю посадою в країні.