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Помер експрем’єр Держради Китаю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Помер експрем’єр Держради Китаю
Лі Кецян перебував на посаді прем'єра Держради КНР десять років
фото з відкритих джерел

Причиною смерті Лі Кецяна називають серцевий напад

У п’ятницю, 27 жовтня, помер колишній прем'єр Держради КНР Лі Кецян. Йому було 68 років. Про це повідомило агентство Xinhua.

За даними агентства, причиною смерті став серцевий напад.

Як повідомила Китайська державна телекомпанія CCTV, останні кілька днів перед смертю Лі Кецян перебував на відновленні в Шанхаї.

На посаді прем'єра Держради КНР – найвищого державного виконавчого органу в Китаї – Лі Кецян перебував з березня 2013 року по березень 2023 року. Протягом десяти років його роль неухильно зменшувалася, оскільки китайський лідер Сі Цзіньпін посилював свою владу і скеровував другу за величиною економіку світу в більш державницьке русло.

Нагадаємо, Лі Цян, колишній очільник міського комітету Комуністичної партії Китаю у Шанхаї та близький соратник Сі Цзіньпіна, 11 березня 2023 року вступив на посаду прем’єра Державної ради (уряду) Китаю, що є другою за значущістю посадою в країні. 

Теги: Китай партії Сі Цзіньпін

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