«Лукойл» відіграє ключову роль в енергетичному секторі Росії

Помер голова ради директорів «Лукойла» Володимир Некрасов. Про це повідомила компанія.

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«За попереднім висновком лікарів смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що «Лукойл» є найбільшою у світі приватною нафтовою компанією за доведеними запасами сирої нафти. Компанія відіграє ключову роль в енергетичному секторі Росії.

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Відомо, що Некрасов закінчив Тюменський індустріальний інститут і майже 50 років пропрацював у нафтогазовій галузі, пройшовши шлях від слюсаря-ремонтника до гендиректора ключового виробничого товариства «Лукойл-Західний Сибір» групи «Лукойл», випливає з пресрелізу. Після цього він обіймав посади першого віце-президента компанії, радника президента компанії, голови ради директорів «Лукойлу».

У компанії нагадали, що ряд успішно впроваджених ідей Некрасова у сфері облаштування родовищ, отримали розвиток у масштабі всієї нафтової галузі, за них у 2000 році йому було присуджено вчений ступінь кандидата технічних наук.

Некрасов був нагороджений орденом «За заслуги перед Батьківщиною» IV ступеня, Орденом Пошани, іншими державними, відомчими та громадськими нагородами.

Нагадаємо, 1 вересня з вікна центральної клінічної лікарні у Москві випав голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов. У лікарні, за інформацією російських ЗМІ, він був через тяжке серцево-судинне захворювання та депресію.

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23 лютого у Росії загадково помер нафтовий магнат.

А голову управління фінансового забезпечення Міноборони у Західному військовому окрузі Марину Янкіну знайшли мертвою під вікнами багатоповерхового будинку на вулиці Замшина в Петербурзі.

23 квітня у віці 77 років помер депутат Держдуми від путінської партії «Единая Россия» Микола Борцов.

Раніше стало відомо, що у Росії хочуть створити нейромережу, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку одіозного політика, який ненавидів Україну та помер 6 квітня 2022 року, Володимира Жириновського.