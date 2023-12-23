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Помер творець українськомовного «Гобіта», перекладач Олександр Мокровольський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Помер творець українськомовного «Гобіта», перекладач Олександр Мокровольський
Олександр Мокровольський
фото: kropyva.ck.ua

Останні дні 77-річний перекладач провів у своїй кімнаті в Будинку творчості письменників під Києвом

Помер відомий український перекладач, редактор, журналіст і письменник Олександр Мокровольський. Йому було 77 років. Про це повідомила Національна спілка письменників України.

Відомо, що 22 грудня Олександра Мокровольського знайшли мертвим у його кімнаті в Будинку творчості письменників в Ірпені під Києвом. Там він останні роки проживав сам. Його донька нині перебуває за кордоном.

«Олександр Миколайович Мокровольський відійшов на Сонцестояння у кращий світ... І довершення українського «Улісса» Джойса після Олександра Тереха, і вибрані Гіні та Єйтс, і Толкін, і виняткові хрестоматійні збірки зарубіжної поезії для шкільництва, і оригінальна авторська поезія, і «Істина і метод» Гадамер, і «Homo Ludens» Гейзінги, і ще, і ще – залишаться в нашій культурі. Але ніщо не замінить теплого спілкування, яким обдарували Ви багатьох. Світла пам'ять і земля пером, Майстре», – написав письменник і перекладач, член НСПУ Дмитро Чистяк.

Зазначимо, що творчий доробок Олександра Мокровольського нараховує десятки перекладів із різних мов. Найвідоміші його роботи – переклад на українську «Гобіта» і «Володаря перснів» Джона Толкіна. За високохудожні переклади європейських класиків Мокровольський отримав літературну премію ім. Максима Рильського.

Перекладач, окрім української, володів англійською, німецькою та  французькою мовами. Його називали одним із останніх представників «класичної» української перекладацької школи, яка виникла у 1970-х роках на основі журналу іноземної літератури «Всесвіт» під керівництвом Дмитра Павличка.

Теги: культура кіно смерть

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