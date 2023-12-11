На будівельному майданчинку у столиці обвалилася стіна, є загиблий

На місце події виїхали та працюють працівники Печерського управління поліції

На будівництві у Печерському районі столиці стався обвали стіни, внаслідок чого є загиблі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Як зазначається, до поліції м. Києва надійшла інформація про травмування людей на будівництві. На даний час на місце події виїхали та працюють працівники Печерського управління поліції, слідчо-оперативна група ГУНП у м. Києві та медики.

«За попередньою інформацією, під час будівельних робіт стався обвал стіни, внаслідок чого один будівельник загинув, ще один травмований, йому надається медична допомога. Після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що 8 грудня столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.