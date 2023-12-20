Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря
З 2019 року Олександр регулярно проходив військову перепідготовку
фото з відкритих джерел

Колеги поділилися спогадами про загиблого військового

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Гонтаря.

23 червня 2023 року на Донеччині загинув захисник Олександр Гонтар, який до війни працював у Музеї історії Десятинної церкви. 

Олександр став на захист України в лютому 2022 року
Олександр став на захист України в лютому 2022 року
фото з відкритих джерел

Історик та науковець музею, лейтенант Збройних сил України Олександр Гонтар народився 18 січня 1976 року в селі Комарівка Макарівського (тепер Бучанського) району Київської області. У 1999 році закінчив історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

У 2014 році чоловік прийшов до Музею історії Десятинної церкви, де спочатку працював екскурсоводом у науково-екскурсійному відділі, 2018 року став науковим співробітником, а з 2019 року обіймав посаду завідувача сектору освітньої роботи.

Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря фото 1
фото з відкритих джерел

«Ми не пам'ятаємо його сумним або розгубленим. Коли він чергував у музеї, бувало, зустрінешся вранці поглядом з Олександром (Сашею, Олександром Івановичем), і, спостерігаючи в його очах спокійне, трохи веселе, а головне, врівноважене та надійне світло, відчуваєш, ніби хтось тобі каже: «Усе буде добре». Навіть коли йшлося про серйозні, складні справи або тривоги, Саша брав участь в обговоренні з тим незмінним спокоєм, ніби в нього всередині якесь невичерпне джерело позитиву. При цьому Олександр завжди поводився скромно, не «зіркував». Але тепер ми всі відчуваємо, як багато важило для нас оте Сашине тепло – рівне і заспокійливе…» – зауважили колеги загиблого.

«Хтось пам'ятає, щоб Саша колись вийшов з рівноваги чи підвищив голос? Я – ні. Саша чи не єдиний, на кого я не «наїхала» жодного разу: неможливо було», – пригадала виконувачка обов’язків директора музею Наталія Писаренко.

Завідувач Сектору освітньої роботи Музею історії Десятинної церкви Олександр Гонтар
Завідувач Сектору освітньої роботи Музею історії Десятинної церкви Олександр Гонтар
фото з відкритих джерел

«Пам'ятаю Сашу з гарним почуттям гумору та абсолютно безвідмовним у будь-якій допомозі. Також він завжди намагався бути з усім колективом, брав участь у всіх наших поїздках», – зауважила колега загиблого Ольга Борисюк.

«Так, переживав за роботу, – підтвердила Наталія Писаренко. – Може не все йому вдавалося так, як він хотів, але він справді переживав. Таке враження, що завжди чекав на прохання про допомогу. Утім, сам ніколи нічого не просив. Саша був, як дитина: похвалиш – розквітає. На кожне добре слово реагував. Мало хто так уміє цінувати. І любив дуже, коли колективом збиралися».

«У мене із Сашею склалися дуже довірливі стосунки. Частенько в приватних розмовах розповідав про свою велику сім'ю. Відчувалося, що всі в родині були дружні між собою. Взагалі, Сашко був дуже домашнім. Розповідав, як допомагав батькові облаштовувати будинок після переїзду з Вишневого до іншого містечка, де вони жили потім. Він ніжно ставився до сестри і племінників, мріяв про власну родину», – поділився спогадами завідувачка науково-дослідного відділу виставкової роботи Наталія Будзинська.

Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря фото 2
фото з відкритих джерел

З 2019 року Олександр Іванович регулярно проходив військову перепідготовку. Якось, після його повернення з чергових зборів, коли день за днем у повітрі наростала тривога, на питання колег: «А як Ви вважаєте, чи буде війна?», він із притаманним йому спокоєм, без суму та напруження, відповів: «Буде». Так, ніби казав про вірогідність дощу. І в тому спокої було його ставлення до життя – ставлення людини зі своїм талантом жити, спілкуватися, випромінювати, поважати, сприймати. 

23 червня 2023 року на Донецькому напрямку загинув Олександр Гонтар
23 червня 2023 року на Донецькому напрямку загинув Олександр Гонтар
фото з відкритих джерел

«Він був такий великий, але дуже вразливий і абсолютно невойовничий, – продовжила спогади Наталія Писаренко. – Йому, мабуть, було дуже непросто на війні, тому він двічі герой».

Коли Олександр пішов захищати Батьківщину, увесь колектив щодня ловив його вітальний рядок у музейній контактній групі, і коли той рядок з'являвся – зітхали з полегшенням та водночас думали тільки одне: про щасливе повернення захисника додому...

Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря фото 3
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Пішов на фронт добровольцем, хоч і не підпадав під мобілізацію. Згадаймо 62-річного Віктора Шарого
Теги: пам'ять смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проєкт Національного військового меморіального кладовища
Створення Національного військового меморіального кладовища. У нас є велика проблема
11 грудня, 16:04
Світлана Смоленська пішла на фронт на початку повномасштабного вторгнення
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
24 листопада, 09:00
Молоков проводив інструктажі з бойової справи
Воював в Афганістані та був учасником шоу «МастерШеф». Згадаймо 71-річного Миколу Молокова
29 листопада, 09:00
До початку повномасштабного вторгнення росіян Кінаш займався документуванням воєнних злочинів росіян на Донбасі
Хотів жити до 100 років і ходити в гори. Згадаймо офіцера Ореста Кінаша
6 грудня, 09:00
Російські терористи з танка розстріляли маму із сином просто у дворі їхнього житлового комплексу
Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму
7 грудня, 09:00
На війні загинув син відомої родини добродіїв зі Львівщини
Загинув під Бахмутом. Згадаймо десантника Богдана Рільника
8 грудня, 09:00
Владислав Українець героїчно загинув 24 лютого 2022-го під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області
Загинув на війні, не дочекавшись на первістка. Згадаймо Героя Владислава Українця
9 грудня, 09:00
Тарас Жеребецький був депутатом Львівської районної ради і головою фракції «Європейська солідарність»
Депутат, який двічі воював з окупантами. Згадаймо Тараса Жеребецького
13 грудня, 09:00
Після війни Владислава Черних мріяла повернутися до навчання і далі опановувати тактичну медицину
З бойової медикині в аеророзвідницю. Згадаймо Владиславу Черних з позивним Аїда
17 грудня, 09:00

Суспільство

Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря
Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря
25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році
25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році
У «Київстар» знову збій: компанія зробила заяву
У «Київстар» знову збій: компанія зробила заяву
Міноборони роз’яснило, чому відбувається роздача повісток у публічних місцях
Міноборони роз’яснило, чому відбувається роздача повісток у публічних місцях
За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині
За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині
Міноборони пояснило різницю між рекрутингом та мобілізацією
Міноборони пояснило різницю між рекрутингом та мобілізацією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
49K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
18K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
17K
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
16K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
16K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua