Помер засновник одного з найбільших буддійських храмів у Європі

Зупинилося серце в засновника одного з найбільших буддійських храмів у Європі – Храму Білого Лотоса – Володимира Скубаєва

Сьогодні, 4 жовтня, помер Володимир Скубаєв – засновник буддійської общини Черкащини та храму Білий Лотос Володимир Скубаєв. Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

Зазначається, що Володимир Скубаєв шість років провів у Лаосі. Повернувшись до Черкас, заснував «Білий Лотос» і буддійську общину. У 1988 році розпочав будівництво буддійського храму, який виріс на схилах Дніпра в мікрорайоні Казбет. Тут займаються кунг-фу, вивчають йогу та вдосконалюють власне тіло.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав Скубаєва «потужною особистістю».

«Сумна новина… Зупинилося серце в засновника одного з найбільших буддійських храмів у Європі – Храму Білого Лотоса – Володимира Скубаєва. Він був потужною особистістю, людиною, яка була натхненна своєю справою та жила нею, ділився своїм досвідом та знаннями з учнями», – зазначив Бондаренко у Facebook.

Він назвав храм Білого Лотоса «справжнім туристичним магнітом» Черкас, який приваблював гостей з усього світу.

Храм Білого Лотоса Фото: chmr.gov.ua

«Щирі співчуття його рідним, близьким та друзям. Вічна світла пам’ять…», – резюмував міський голова Черкас.

Довідка: Храм Білого Лотоса – буддистський храм у місті Черкаси. Ця будівля є найбільшим буддійським храмом у Європі. При храмі працює школа бойових мистецтв. Тут усі охочі мають змогу вивчати тайський бокс, основи самооборони, кунг–фу з формою техніки лаоської школи Ша–Фут–Фань, що означає «Клан п’яти бойових котів», йогу, практику правильного дихання, основи зцілення, опановувати таємниці чайної церемонії.

Ідея започаткувати храм з'явилася у голови буддистської громади Черкащини Володимира Скубаєва після шестирічного паломництва до Лаосу' Храм «Білий лотос» збудований у 1990 році. Він є прообразом буддійського храму в Лаосі. Сам храм будували без застосування будь-якої техніки: зусиллями самих учнів школи «Білого лотоса» і членів громади. У 1991 році тут була офіційно зареєстрована релігійна буддійська громада, налічувала 200-250 послідовників.