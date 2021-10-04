Помер засновник одного з найбільших буддійських храмів у Європі
Зупинилося серце в засновника одного з найбільших буддійських храмів у Європі – Храму Білого Лотоса – Володимира Скубаєва
Сьогодні, 4 жовтня, помер Володимир Скубаєв – засновник буддійської общини Черкащини та храму Білий Лотос Володимир Скубаєв. Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.
Зазначається, що Володимир Скубаєв шість років провів у Лаосі. Повернувшись до Черкас, заснував «Білий Лотос» і буддійську общину. У 1988 році розпочав будівництво буддійського храму, який виріс на схилах Дніпра в мікрорайоні Казбет. Тут займаються кунг-фу, вивчають йогу та вдосконалюють власне тіло.
Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав Скубаєва «потужною особистістю».
«Сумна новина… Зупинилося серце в засновника одного з найбільших буддійських храмів у Європі – Храму Білого Лотоса – Володимира Скубаєва. Він був потужною особистістю, людиною, яка була натхненна своєю справою та жила нею, ділився своїм досвідом та знаннями з учнями», – зазначив Бондаренко у Facebook.
Він назвав храм Білого Лотоса «справжнім туристичним магнітом» Черкас, який приваблював гостей з усього світу.
«Щирі співчуття його рідним, близьким та друзям. Вічна світла пам’ять…», – резюмував міський голова Черкас.