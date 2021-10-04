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    Помер засновник одного з найбільших буддійських храмів у Європі

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    Мер Черкас назвав померлого Володимира Скубаєва &laquo;потужною особистістю&raquo; - Помер засновник одного з найбільших буддійських храмів у Європі
    Мер Черкас назвав померлого Володимира Скубаєва «потужною особистістю»
    фото: skubaev.com

    Зупинилося серце в засновника одного з найбільших буддійських храмів у Європі – Храму Білого Лотоса – Володимира Скубаєва

    Сьогодні, 4 жовтня, помер Володимир Скубаєв – засновник буддійської общини Черкащини та храму Білий Лотос Володимир Скубаєв. Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

    Зазначається, що Володимир Скубаєв шість років провів у Лаосі. Повернувшись до Черкас, заснував «Білий Лотос» і буддійську общину. У 1988 році розпочав будівництво буддійського храму, який виріс на схилах Дніпра в мікрорайоні Казбет. Тут займаються кунг-фу, вивчають йогу та вдосконалюють власне тіло.

    Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав Скубаєва «потужною особистістю».

    «Сумна новина… Зупинилося серце в засновника одного з найбільших буддійських храмів у Європі – Храму Білого Лотоса – Володимира Скубаєва. Він був потужною особистістю, людиною, яка була натхненна своєю справою та жила нею, ділився своїм досвідом та знаннями з учнями», – зазначив Бондаренко у Facebook.

    Він назвав храм Білого Лотоса «справжнім туристичним магнітом» Черкас, який приваблював гостей з усього світу.

    Храм Білого Лотоса Фото: chmr.gov.ua
    Храм Білого Лотоса Фото: chmr.gov.ua

    «Щирі співчуття його рідним, близьким та друзям. Вічна світла пам’ять…», – резюмував міський голова Черкас.

    Довідка: Храм Білого Лотоса – буддистський храм у місті Черкаси. Ця будівля є найбільшим буддійським храмом у Європі. При храмі працює школа бойових мистецтв. Тут усі охочі мають змогу вивчати тайський бокс, основи самооборони, кунг–фу з формою техніки лаоської школи Ша–Фут–Фань, що означає «Клан п’яти бойових котів», йогу, практику правильного дихання, основи зцілення, опановувати таємниці чайної церемонії.
    Ідея започаткувати храм з'явилася у голови буддистської громади Черкащини Володимира Скубаєва після шестирічного паломництва до Лаосу' Храм «Білий лотос» збудований у 1990 році. Він є прообразом буддійського храму в Лаосі. Сам храм будували без застосування будь-якої техніки: зусиллями самих учнів школи «Білого лотоса» і членів громади. У 1991 році тут була офіційно зареєстрована релігійна буддійська громада, налічувала 200-250 послідовників.
    Теги: церква Черкаси смерть мер релігія
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    Помер засновник одного з найбільших буддійських храмів у Європі