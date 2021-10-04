На Київщині автомобіль збив на смерть пішохода, а сам вилетів у кювет (фото)

Поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди

У неділю, 3 жовтня, близько 21 години поблизу села Мала Вільшанка Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

33-річний водій, керуючи автомобілем Audi A6, рухався автодорогою Володарка – Біла Церква. Неподалік села Мала Вільшанка він здійснив наїзд на 42-річного пішохода, який рухався посеред дороги в зустрічному напрямку.

Водій намагався уникнути зіткнення, однак внаслідок цього автомобіль з'їхав у кювет. Водій та його 5-річна дитина, яка знаходилася в авто, не постраждали.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2. Потерпілий помер у приймальному відділенні, не приходячи до тями.

Наразі слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 3 жовтня у місті Бровари сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen EOS на перехресті здійснював поворот ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz Sprinter. Від удару автомобіль Volkswagen EOS відкинуло в зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка, яка перебувала на зупинці.