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    На Київщині автомобіль збив на смерть пішохода, а сам вилетів у кювет (фото)

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    Намагаючись уникнути зіткнення, автомобіль з'їхав у кювет - На Київщині автомобіль збив на смерть пішохода, а сам вилетів у кювет (фото)
    Намагаючись уникнути зіткнення, автомобіль з'їхав у кювет
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди

    У неділю, 3 жовтня, близько 21 години поблизу села Мала Вільшанка Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    33-річний водій, керуючи автомобілем Audi A6, рухався автодорогою Володарка – Біла Церква. Неподалік села Мала Вільшанка він здійснив наїзд на 42-річного пішохода, який рухався посеред дороги в зустрічному напрямку.

    Водій намагався уникнути зіткнення, однак внаслідок цього автомобіль з'їхав у кювет. Водій та його 5-річна дитина, яка знаходилася в авто, не постраждали.

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    На Київщині автомобіль збив на смерть пішохода, а сам вилетів у кювет (фото)
    На Київщині автомобіль збив на смерть пішохода, а сам вилетів у кювет (фото)
    На Київщині автомобіль збив на смерть пішохода, а сам вилетів у кювет (фото)

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2. Потерпілий помер у приймальному відділенні, не приходячи до тями.

    Наразі слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 3 жовтня у місті Бровари сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen EOS на перехресті здійснював поворот ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz Sprinter. Від удару автомобіль Volkswagen EOS відкинуло в зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка, яка перебувала на зупинці.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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    На Київщині автомобіль збив на смерть пішохода, а сам вилетів у кювет (фото)