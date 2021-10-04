На Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось (фото)

Тварина вийшла на середину траси, тому водій не встиг загальмувати

Життя водія врятували подушки безпеки

На вихідних, 3 жовтня, на автодорозі М-21, що на Вінниччині, автомобіль Audi збив лося. Про це повідомляє Вінниця.info.

Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Махнівка та Перемога.

Як виявилося, лось вийшов на середину траси, тому водій не встиг загальмувати та з’їхав у кювет. Однак оминути зіткнення не вдалося – тварина загинула, а життя чоловіка врятували подушки безпеки.

Деталі аварії з’ясовує поліція та працівники лісового та мисливського господарства.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро помітили лося.

Також навесні, під Києвом автомобіль збив на смерть лося. Тварина раптово вибігла на дорогу.

До слова, на Вінниччині поблизу села Слобода-Гулівська Барської територіальної громади сталася аварія. На заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Fiat Doblo з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.