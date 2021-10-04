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    На Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось (фото)

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    Тварина вийшла на середину траси, тому водій не встиг загальмувати - На Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось (фото)
    Тварина вийшла на середину траси, тому водій не встиг загальмувати
    фото: vinnitsa.info

    Життя водія врятували подушки безпеки

    На вихідних, 3 жовтня, на автодорозі М-21, що на Вінниччині, автомобіль Audi збив лося. Про це повідомляє Вінниця.info.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Махнівка та Перемога.

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    На Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось (фото)
    На Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось (фото)
    На Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось (фото)
    На Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось (фото)
    На Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось (фото)

    Як виявилося, лось вийшов на середину траси, тому водій не встиг загальмувати та з’їхав у кювет. Однак оминути зіткнення не вдалося – тварина загинула, а життя чоловіка врятували подушки безпеки.

    Деталі аварії з’ясовує поліція та працівники лісового та мисливського господарства.

    Нагадаємо, у Києві біля станції метро помітили лося.

    Також навесні, під Києвом автомобіль збив на смерть лося. Тварина раптово вибігла на дорогу.

    До слова, на Вінниччині поблизу села Слобода-Гулівська Барської територіальної громади сталася аварія. На заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Fiat Doblo з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

    Теги: Вінниця смерть водій тварини автомобіль аварія поліція Audi
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    На Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось (фото)