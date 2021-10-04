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    Вчені виявили біомаркер, що передбачає смерть пацієнта від Covid-19 у наступні 52 години

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    За допомогою біомаркеру у подальшому можна буде прогнозувати смертність серед хворих на Covid-19 - Вчені виявили біомаркер, що передбачає смерть пацієнта від Covid-19 у наступні 52 години
    За допомогою біомаркеру у подальшому можна буде прогнозувати смертність серед хворих на Covid-19
    фото з відкритих джерел

    Результати дослідження дозволять із великою імовірністю передбачати смертність хворих на коронавірус

    Дослідники з лікарні Mount Sinai виявили, що зміни електричної активності серця можуть допомогти передбачити, які госпіталізовані пацієнти з Covid-19 з більшою ймовірністю помруть. Про це повідомляє American journal of cardiology.

    Легко вимірюваний біомаркер потенційно здатний передбачити смерть пацієнта на кілька днів наперед. Повідомляється, що дане дослідження може бути корисним тоді, коли медичні заклади переповнені хворими на коронавірус, і необхідно вирішувати, на кого з пацієнтів витрачати більше ресурсів.

    Раніше медики навчилися виявляти особливо важких у перспективі пацієнтів за допомогою дослідження кількох біомаркерів крові. Але для збору й аналізу крові потрібен час. Новий біомаркер можна виміряти за допомогою простої електрокардіограми (ЕКГ) у ліжку пацієнта. Дослідники стверджують, що він пророкує ймовірність смерті пацієнта принаймні за два дні.

    Ретроспективне дослідження медичних карт 140 пацієнтів з Covid-19 показало, що у 74% випадків зменшення інтервалу хвилі QRS (шлуночкового комплексу, групи зубців, що представлена на електрокардіограмі, і відображає складний процес поширення збудження) призвело до погіршення стану пацієнта. Критерії, розроблені командою Mount Sinai, отримали назву LoQRS. Середній час до смерті з моменту першого читання LoQRS, виявленого в дослідженні, склала 52 години.

    Нагадаємо, лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта».

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    Теги: лікар смерть коронавірус
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    Вчені виявили біомаркер, що передбачає смерть пацієнта від Covid-19 у наступні 52 години