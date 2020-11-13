Останнім часом Надія Лук'яненко важко хворіла

У Чернігівській області померла перша дружина Левка Лук'яненка Надія Никонівна Лук'яненко (Бугаєвська).

Про це 12 листопада повідомив кореспондент парламентської газети «Голос України» Василь Чепурний на своїй сторінці у Facebook.

За словами журналіста, про смерть Лук'яненко повідомили її близькі.

«Останнім часом вона важко хворіла після перелому шийки бедра, і для неї, завжди активної та рухливої, було неймовірно важко лишатися прикованою до хати, до ліжка. Її дівоче прізвище – Бугаєвська. Коли ж стала дружиною Левка Лук'яненка, природньо, що змінила прізвище. Із яким і прожила, як і з тавром, усе життя – комуністична влада відібрала в неї чоловіка, відібрала сімейне життя, відібрала просту жіночу радість народити і виховати дітей. Власне, відібрала і право на спокійне, мирне життя – вона все життя була в опозиції до комуністичної влади. Не знаю, звідки така козацька налаштованість у Хрипівці, що звідти вийшли такі непокірні українці – Лук'яненки, Бугаєвська», – розповів Чепурний.

«За повідомленням старости церкви святих Михайла і Федора Василя Федорчука, відспівування покійної заплановано на 13 листопада, у храмі, орієнтовно з 9:00 – 9:30 (церква біля шпиталю). Поховання буде здійснено в селі Хрипівці Городнянського району (Чернігівська область)», – додав кореспондент.

Зазначимо, 1961 року Левка Лук’яненка відправили на заслання до Сибіру за «зраду батьківщині». Бугаєвська чекала його шість років. А коли Левка Григоровича випустили, попросила розлучення. Із другою дружиною, теж Надією, він познайомився 1989 року.

Нагадаємо, влітку цього року на День народження Левка Лук’яненка встановили пам’ятник на могилу Героя України.