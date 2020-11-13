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    Суспільство

    Померла перша дружина Левка Лук'яненка

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    Надію Лук'яненко (Бугаєвську) поховають&nbsp;в селі Хрипівці Городнянського району на Чернігівщині - Померла перша дружина Левка Лук'яненка
    Надію Лук'яненко (Бугаєвську) поховають в селі Хрипівці Городнянського району на Чернігівщині
    Фото: Reporters

    Останнім часом Надія Лук'яненко важко хворіла

    У Чернігівській області померла перша дружина Левка Лук'яненка Надія Никонівна Лук'яненко (Бугаєвська).

    Про це 12 листопада повідомив кореспондент парламентської газети «Голос України» Василь Чепурний на своїй сторінці у Facebook.

    За словами журналіста, про смерть Лук'яненко повідомили її близькі.

    «Останнім часом вона важко хворіла після перелому шийки бедра, і для неї, завжди активної та рухливої, було неймовірно важко лишатися прикованою до хати, до ліжка. Її дівоче прізвище – Бугаєвська. Коли ж стала дружиною Левка Лук'яненка, природньо, що змінила прізвище. Із яким і прожила, як і з тавром, усе життя – комуністична влада відібрала в неї чоловіка, відібрала сімейне життя, відібрала просту жіночу радість народити і виховати дітей. Власне, відібрала і право на спокійне, мирне життя – вона все життя була в опозиції до комуністичної влади. Не знаю, звідки така козацька налаштованість у Хрипівці, що звідти вийшли такі непокірні українці – Лук'яненки, Бугаєвська», – розповів Чепурний.

    «За повідомленням старости церкви святих Михайла і Федора Василя Федорчука, відспівування покійної заплановано на 13 листопада, у храмі, орієнтовно з 9:00 – 9:30 (церква біля шпиталю). Поховання буде здійснено в селі Хрипівці Городнянського району (Чернігівська область)», – додав кореспондент.

    Зазначимо, 1961 року Левка Лук’яненка відправили на заслання до Сибіру за «зраду батьківщині». Бугаєвська чекала його шість років. А коли Левка Григоровича випустили, попросила розлучення. Із другою дружиною, теж Надією, він познайомився 1989 року.

    Нагадаємо, влітку цього року на День народження Левка Лук’яненка встановили пам’ятник на могилу Героя України.

    Теги: Чернігівщина смерть Левко Лук'яненко поховання
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