На могилі Левка Лук’яненка встановлено пам’ятник (фото)



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Левко Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року

24 серпня дисиденту і Герою України виповнилось би 92 роки

На День народження Левка Лук’яненка його дружина Надія встановила пам’ятник на могилу чоловіка. Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року, український дисидент, учасник правозахисного національно-визвольного руху, політичний діяч, дипломат.

«Мій подарунок на 92-й День народження. З другого боку хрест і напис: «Вірю в Бога і Україну» Левко Лук’яненко», – написала дружина Лук’яненка.

Левко Лук’яненко розробив стратегію виведення України з-під влади Москви та зі складу СРСР шляхом референдуму на основі конституцій СРСР і УРСР та норм міжнародного права.. 22 січня 1961 заарештований, у травні того ж року за звинуваченням у зраді батьківщини засуджений до розстрілу (72 доби провів у камері смертників), згодом заміненого на 15 років таборів суворого режиму.

Брав активну участь у боротьбі політв’язнів зі свавіллям адміністрації, писав і підписував різноманітні листи до радянських керівних органів і міжнародних організацій, зокрема 1969 разом із М. Горинем та І. Кандибою звернувся до Комісії з питань прав людини при ООН із протестом проти отруєння ув’язнених хімічними препаратами.

12 грудня 1977 заарештований удруге. Оголосив голодування, відмовився давати свідчення та від радянського громадянства. У червні 1978 як особливо небезпечний рецидивіст засуджений до 10-ти років позбавлення волі й 5-ти років заслання.

На початку 1989 повернувся в Україну з заслання, де продовжив громадську та правозахисну діяльність.