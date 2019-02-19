Порошенко анонсував підписання змін до Конституції щодо курсу України в ЄС і НАТО



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Президент повідомив, що після підписання закону поїде до Нью-Йорку, де відбудуться дебати щодо ситуації на окупованих територіях

Президент поінформував, що підпише закон сьогодні

Президент України Петро Порошенко анонсував підписання законопроекту №9037 про зміни до Конституції щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО. Про це голова держави повідомив у Twitter.

Зокрема, Порошенко зазначив, що підпише закон у вівторок, 19 лютого, після чого відправиться на Генасамблею ООН, де відбудуться дебати з приводу ситуації на окупованих територіях України.

«Сьогодні підпишу зміни до Конституції щодо членства України в ЄС і НАТО. Після цього вирушаю у Нью-Йорк, де за наполяганням України відбудуться дебати щодо ситуації на окупованих територіях. Підкреслюю, в документах ООН використовується термін «окуповані РФ українські території», - повідомив президент.

Документом визначається, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО. Законом передбачається, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

Сьогодні підпишу Зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО. Після цього вирушаю до Нью-Йорка, де за наполяганням України відбудуться дебати щодо ситуації на окупованих територіях.Наголошую, в документах ООН використовується термін "окуповані РФ українські території" — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 февраля 2019 г.

Нагадаємо, Європейський парламент вітає прийняття Верховною Радою змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, 7 лютого Рада прийняла в другому читанні закон про внесення змін до Конституції про незворотність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Пізніше Порошенко зазначив, що членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності нашої країни.