Порошенко подякував Туску за «азовський пакет» санкцій проти РФ



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Очільник Європейської Ради Дональд Туск та президент України Петро Порошенко у Києві

Президент підкреслив, що ЄС демонструє єдність і демонструє солідарність з Україною

Президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської Ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського Союзу про запровадження «азовського пакету» санкцій.

Про це інформує прес-служба президента України.

«Саме те, про що ми з вами домовлялися в грудні. І мені надзвичайно приємно і надзвичайно важливо, що ми зберігаємо те, про що ми домовилися п’ять років тому – від Європи нам потрібна єдність і солідарність з Україною», - сказав Петро Порошенко під час зустрічі з Дональдом Туском у Києві.

«І дякую за кожне рішення, коли Європейський Союз демонструє єдність і демонструє солідарність з Україною як це було продемонстровано сьогодні під час консенсусного прийняття рішення щодо «азовського пакету» санкцій», - додав він.

Президент підкреслив, що напад на українські кораблі був абсолютно цинічним.

«Це був неприкритий акт агресії проти ВМС України, це була спроба окупації Керченської протоки і Азово-Чорноморського басейну з боку збройних сил Російської Федерації, прикордонних військ РФ і мета Кремля – не лише спроба змусити Україну повернутися в так звані зони впливу Росії, припинити наш твердий поступ в Європу», - сказав президент.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Вона нагадала, що Європейський Союз протягом п’яти років не лише запровадив санкції проти Росії, але також зберіг єдність у цьому питанні.

Раніше Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської Ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.

До слова, Порошенко на зустрічі з Туском заявив, що для нього важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви серед Небесної сотні під час Революції гідності були недарма.

Нагадаємо, Дональд Туск, Петро Порошенко і Володимир Гройсман 19 лютого прийдуть на засідання Верховної Ради.