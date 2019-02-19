Порошенко і Туск вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туск і Порошенко встановили лампадки біля пам’ятної стели з іменами загиблих, 19 лютого 2019 року

З 18 по 20 лютого з офіційним візитом в Україні перебуває президент Європейської Ради Дональд Туск

Президент Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск ушанували пам’ять Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляється на сторінці Глави держави у Facebook.

«Разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Вічна пам‘ять і слава. Герої не вмирають», - зазначив Порошенко.

На сторінці Глави держави також опубліковано фотографію з покладання квітів лідерами України та Євроради.

Нагадаємо, що з 18 по 20 лютого з офіційним візитом в Україні перебуває президент Європейської ради Дональд Туск. Також Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі.

Також президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Вона нагадала, що Європейський союз протягом п’яти років не лише запровадив санкції проти Росії, але також зберіг єдність у цьому питанні.

Раніше Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.

До слова, Порошенко на зустрічі з Туском заявив, що для нього важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви серед Небесної сотні під час Революції гідності були недарма.

Нагадаємо, Дональд Туск, Петро Порошенко і Володимир Гройсман 19 лютого прийдуть на засідання Верховної Ради.