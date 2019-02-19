Порошенко має високу репутацію у всіх столицях Європи, - Туск



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Президент Європейської Ради Дональд Туск та президент України Петро Порошенко під час зустрічі у Києві, лютий 2019 року

Сьогодні Дональд Туск, Петро Порошенко і Володимир Гройсман прийдуть до Верховної Ради України

Президент Європейської ради Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі. Про це Туск сказав під час зустрічі з Порошенком 19 лютого, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Туск відзначив зусилля українського народу у боротьбі проти російської агресії. «Це перший раз в нашій спільній європейській історії, коли було продемонстровано такий спротив та відвагу, а також прагматизм», - зазначив він.

Також Туск заявив, що дуже цінує особисту роль Порошенка. «Ви також маєте гарні причини пишатись. Це не лише моя особиста думка. Ваша репутація та репутація всієї країни є дуже високою не тільки в Брюсселі, а й у всіх столицях Європи. Ви заслужили таку репутацію», - заявив Туск.

Також президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Вона нагадала, що Європейський союз протягом п’яти років не лише запровадив санкції проти Росії, але також зберіг єдність у цьому питанні.

Раніше Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.

До слова, Порошенко на зустрічі з Туском заявив, що для нього важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви серед Небесної сотні під час Революції гідності були недарма.

Нагадаємо, Дональд Туск, Петро Порошенко і Володимир Гройсман 19 лютого прийдуть на засідання Верховної Ради.