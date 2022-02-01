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    Порошенко зворушливим віршем привітав дружину з днем народження (фото)

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    Петро Порошенко зворушливо привітав дружину з днем народження&nbsp; - Порошенко зворушливим віршем привітав дружину з днем народження (фото)

    Петро Порошенко зворушливо привітав дружину з днем народження 

    фото: facebook/Петро Порошенко

    Сьогодні, 1 лютого, дружина Петра Порошенка Марина Порошенко святкує свій день народження

    Марині Порошенко виповнюється 60 років. Її чоловік, п'ятий президент України Петро Порошенко, зворушливо привітав дружину на своїй сторінці у Facebook.

    У пості Порошенко написав вірш Василя Симоненка та згадав зворушливі моменти із подружнього життя.

    «Дотліває холод мій у ватрі,

    Я один замріяний іду…

    Ми тоді зустрілися в театрі,

    На гальорці в третьому ряду.

    І не вірю, що мені здалося,

    Бо напевне знаю – так було:

    То не скрипка кликала – волосся,

    Що тобі спадало на чоло».

    Цей вірш Василя Симоненка дуже добре описує мої почуття, коли більш як 37 років тому ми з тобою пішли на перше побачення на фільм «Ромео і Джульєтта». Уже тоді я зрозумів, ти – кохання всього мого життя», – йдеться у пості.

    Марина та Петро Порошенко живуть у шлюбі 37 років. У пари народилося четверо дітей та двоє онуків. У 2020 році колишня перша леді (2014-2019) зайнялася політикою, ставши депутатом від партії Європейська солідарність у Київській міській раді. Марина Порошенко здобула вищу медичну освіту та працювала лікарем-кардіологом.

    Нагадаємо, 26 вересня Петро Порошенко святкував день народження. Марина підготувала коханому сюрприз, відео-привітання розмістила на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше, 8 вересня Петро Порошенко та його дружина Марина святкували муслінове весілля. Порошенко на своїй сторінці в соцмережі розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

    Теги: Петро Порошенко Марина Порошенко чоловік дружина перша леді
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    Порошенко зворушливим віршем привітав дружину з днем народження (фото)