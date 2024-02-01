1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна лихословити, сваритися, бажати комусь зла

1 лютого, Всесвітній день боротьби з аспергільозом, Всесвітній день хіджабу, Міжнародний день десерту. Віряни вшановують пам'ять святого Трифона.

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Всесвітній день боротьби з аспергільозом

Всесвітній день боротьби з аспергільозом (World Aspergillosis Day), який відзначається щорічно 1 лютого, присвячений підвищенню обізнаності про аспергільоз — грибкову інфекцію, спричинену пліснявою Aspergillus. Цей день має на меті просвітництво громадськості, сприяння науковим дослідженням і пропаганду кращого лікування та догляду за хворими на аспергільоз.

Аспергільоз в першу чергу вражає дихальну систему і може мати різний ступінь тяжкості. Хоча більшість штамів цвілевих грибів Aspergillus нешкідливі, деякі з них можуть викликати серйозні захворювання, особливо у людей з ослабленою імунною системою, основними захворюваннями легенів або астмою. Інфекція може мати прояви від алергічних реакцій до тяжких легеневих інфекцій, а в найтяжчій формі, інвазивному аспергільозі, вона може поширюватися на кровоносні судини та інші органи.

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Всесвітній день боротьби з аспергільозом був вперше запропонований групою пацієнтів Національного центру аспергільозу в Манчестері, Великобританія. Перший день був відзначений у 2018 році під час зустрічі в Лісабоні, Португалія.

Міжнародний день десерту

1 лютого кожного року світ відзначає цікаве та смачне свято – Міжнародний день десерту. Подія не є офіційною, проте набирає значну популярність.

Свято започаткувала американський кондитер та за сумісництвом блогер Енджі Дадлі в 2008 році, презентувавши свій десерт під назвою кейк-поп (цукерка на паличці, аналог відомого чупа-чупсу). Енджі не зупиняла свою уяву, тому на світ з’явилося безліч варіацій кейк-попів, а згодом вона навіть написала цілу книгу на цю тему.

Всесвітній день хіджабу

Кожного року 1 лютого світ відзначає доволі молоде свято – Всесвітній день хіджабу (World Hijab Day). Ця подія є глобальним рухом, який сприяє розумінню, толерантності та повазі до мусульманських жінок, які вирішили носити хіджаб. Цей день запрошує жінок різного походження приміряти хіджаб на один день, сприяючи кращому культурному взаєморозумінню і кидаючи виклик стереотипам.

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Ініціатором такого дня виступила мусульманка бангладеського походження Назме Кхан (Назмою Хан), родина котрої переїхала до Америки та, не відмовившись від традицій ісламу, примушувала носити Назме хіджаб (головний атрибут жіночого одягу у мусульман). Через насмішки суспільства дівчина вирішила розповісти усім про хіджаб, а згодом запропонувала введення Дня хіджабу для того, аби спростувати усі негативні стереотипи, які існують навколо цього одягу. Тож у 2013 році з’явився Всесвітній день хіджабу.

Всесвітній день хіджабу виник з особистого досвіду дискримінації та знущань дівчини через носіння хіджабу. Виростаючи в Нью-Йорку, Хан зіткнулася зі значними проблемами, в тому числі з тим, що в школі її називали “Бетменом” або “ніндзя”, а після 11 вересня вона зіткнулася з ще більш жорсткою дискримінацією. Її бачення полягало у створенні дня, який би заохочував жінок по всьому світу носити хіджаб, сприяючи розумінню та нормалізації його носіння.

Яке сьогодні релігійне свято

1 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Трифона. Про його життя відомо мало. Згідно з церковними переказами він жив в Малій Азії в родині справжніх християн. За своє життя Трифон навернув в християнство багатьох людей. В ті часи імператором був Декій, який вbрізнявся особливою жорстокістю щодо всіх, хто вірив в Бога. Якось Трифона схопили і піддали страшним мукам. Однак він не зрікся своєї віри, за що його засудили до страти.

Що не можна робити цього дня

Забороняється дарувати гострі предмети, а також рушники, капці і годинники.

Не можна лихословити, сваритися, бажати комусь зла.

Не варто залишатися в домі на самоті.

Народні прикмети і традиції

У ніч проти 1 лютого небо вкрите зорями – весна прийде швидко;

Морозна погода – весна забариться і буде холодною;

Удень сніжить – до частих весняних дощів.

Пам’ятні події 1 лютого

1411 рік – укладають Торунський мирний договір, який завершив Велику війну;

1587 рік – англійська королева Єлизавета I підписує смертний вирок Марії Стюарт;

1655 рік – в Охматівській битві українські козаки розбивають військо Речі Посполитої;

1673 рік – німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструє сконструйовану ним сумувальну «арифметичну машину»;

1709 рік – команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо;

1884 рік – виходить у світ перший том Оксфордського словника англійської мови (головний редактор Джеймс Мюррей);

1893 рік – у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) побудували першу у світі кіностудію «Чорну Марію», в якій знімали на кінетоскоп;

1893 рік – у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні «Манон Леско»;

1896 рік – у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні «Богема»;

1907 рік – в одній із берлінських газет з'являється стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів;

1930 рік – газета «Таймс» друкує перший у світі кросворд;

1935 рік – Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкривається як музей;

1946 рік – обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1946 рік – Угорщина стає республікою;

1951 рік – відбувається третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який показали на телебаченні;

1953 рік – хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, гине 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1958 рік – запускають «Експлорер-1», перший американський штучний супутник Землі;

1958 рік – Єгипет і Сирія утворюють Об'єднану Арабську Республіку;

1967 рік – у Детройті (США) виходить перше число українського часопису «Детройтські новини»;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;

1994 рік – набуває чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2003 рік – під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл «Колумбія», гинуть всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 рік – скасування смертної кари у Великій Британії;

2010 рік – 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона «Аватар», знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів, фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анастасій, Василь, Давид, Петро, Семен, Тимофій, Трифон, Феліція.