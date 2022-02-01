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    У Києві гола дівчина бігала по снігу за чоловіком (відео)

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    Попри зимову погоду, он які &laquo;гарячі&raquo; пристрасті вирують - У Києві гола дівчина бігала по снігу за чоловіком (відео)
    Попри зимову погоду, он які «гарячі» пристрасті вирують
    скріншот із відео

    Через поведінку пари очевидці викликали поліцію

    У Києві на проспекті Маяковського у неділю, 30 січня, місцеві жителі помітили голу жінку, яка бігала за чоловіком та зізнавалась у коханні. Відео опублікували в Instagram на сторінці «Типова Троєщина».

    На кадрах помітно, що оголена дівчина бігає за невідомим чоловіком та викрикує слово: «Люблю». Водночас чоловік намагається уникнути супутниці. Згодом до парочки під'їхав автомобіль поліції.

    У коментарі «Надзвичайним новинам» місцеві жителі розповіли, що чоловік та жінка мешкають у сусідніх будинках та перебувають у стосунках. Проте за даними місцевих жителів, чоловік може бути причетним до розповсюдження наркотиків.

    Через скандали у помешканні чоловіка сусіди часто викликають до нього поліцію. Щодо дівчини, то вона начебто із благополучної родини.

    Теги: Київ автомобіль Троєщина жінка чоловік Instagram
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    У Києві гола дівчина бігала по снігу за чоловіком (відео)