У Києві гола дівчина бігала по снігу за чоловіком (відео)

Через поведінку пари очевидці викликали поліцію

У Києві на проспекті Маяковського у неділю, 30 січня, місцеві жителі помітили голу жінку, яка бігала за чоловіком та зізнавалась у коханні. Відео опублікували в Instagram на сторінці «Типова Троєщина».

На кадрах помітно, що оголена дівчина бігає за невідомим чоловіком та викрикує слово: «Люблю». Водночас чоловік намагається уникнути супутниці. Згодом до парочки під'їхав автомобіль поліції.

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У коментарі «Надзвичайним новинам» місцеві жителі розповіли, що чоловік та жінка мешкають у сусідніх будинках та перебувають у стосунках. Проте за даними місцевих жителів, чоловік може бути причетним до розповсюдження наркотиків.

Через скандали у помешканні чоловіка сусіди часто викликають до нього поліцію. Щодо дівчини, то вона начебто із благополучної родини.