«Слуга» Гузенко не задекларував будинок і квартиру в Сумах

У декларації нардепа відшукались «прогалини» на понад 400 тис. грн

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Гузенко не задекларував житловий будинок і квартиру в Сумах, а також забув вказати вартість рухомого майна. Про це йдеться у довідці Національного агентства з питань запобігання корупції за результатом перевірки декларації політика за 2020 рік, повідомляє «Слово і діло».

Як вказується у документі, нардеп Гузенко не задекларував квартиру і житловий будинок в Сумах. Квартирою володіють його діти та колишня дружина на праві спільної власності. Сам політик пояснив, що не мав документів на квартиру і тому думав, що вона належить колишній дружині. Будинком володіє особисто нардеп, а користувалися ним дружина та син.

Також депутат не вказав у декларації вартості двох вантажних автомобілів і трьох причепів. Окрему увагу Нацагентство звернуло на той факт, що Гузенко придбав вантажні автомобілі і причепи за заниженою вартістю, а потім під час передачі їх в оренду вказав більшу оціночну вартість.

«Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 400 тис. 777 грн, що становить розмір від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – наголошують у НАЗК.

До слова, Печерський суд не побачив ознак порушення в подарунку нардепу «Слуги народа» Гузенку. Як встановило НАЗК, політик задекларував майже 120 тис. грн подарунку у негрошовій формі від приватної компанії «Євраліс Семенс Україна». Тому орган склав на нього протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

На думку НАЗК, нардеп отримав подарунок, вартість якого перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день одноразового прийняття подарунка, чим порушив вимоги, встановлені абз. 1 ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції». Прокурор підтримав обставини протоколу і вважав, що в діях Гузенка наявний склад правопорушення.

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