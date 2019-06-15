Порошенко представив своїх однопартійців, що балотуватимуться на Івано-Франківщині



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Порошенко зазначив, що три з чотирьох кандидатів в округах Івано-Франківської області від партії «Європейська Солідарність» – це представники місцевого самоврядування

Майже половина команди партії «Європейська Солідарність» не були ні в цьому парламенті, ні в уряді, - Порошенко

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко представив кандидатів у депутати Верховної Ради, які балотуватимуться у мажоритарних округах Івано-Франківської області. Про це йдеться на партійному сайті.

Порошенко під час представлення кандидатів в Івано-Франківську заявив, що майже половина команди партії «Європейська Солідарність» не були ні в цьому парламенті, ні в уряді.

«Я наголошую на тому, що команда «Європейської Солідарності», яка йде до Верховної Ради, має найкращий список і найкращих кандидатів серед усіх учасників виборів. Майже половина з них – ті, хто не були ні в цьому парламенті, ні в уряді, але все своє життя присвятили побудові нашої держави і її захисту: волонтери, добровольці. Це абсолютно правильне поєднання досвіду і свіжої крові» – підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що всі проєвропейські виборці повинні об’єднатися навколо захисту надбань останніх років і підтримати найпотужнішу політичну силу, яка точно знає, як досягти членства у ЄС та НАТО – партію «Європейська Солідарність».

Голова партії представив кандидатів в одномандатних виборчих округах. У 83 окрузі від партії йде Олексій Петечел, науковець, кандидат юридичних наук, викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. У 84 окрузі «Європейську Солідарність» представляє народний депутат Михайло Довбенко. У 86 окрузі йде Остап Дзеса, голова фракції «Солідарності» в обласній раді. У 87 окрузі партію репрезентує Юрій Голіней, депутат обласної ради.

Порошенко зазначив, що три з чотирьох кандидатів в округах Івано-Франківської області від партії «Європейська Солідарність» – це представники місцевого самоврядування, адже партія суттєво оновила кадровий склад і робить ставку зокрема й на лідерів місцевих громад.