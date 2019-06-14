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    «Крим і Севастополь - українські святині», - Порошенко на зустрічі з активістами окупованого півострова

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    Петро Порошенко наголосив, що звільнення Криму є одним з пріоритетів &laquo;Європейської солідарності&raquo; - «Крим і Севастополь - українські святині», - Порошенко на зустрічі з активістами окупованого півострова
    Петро Порошенко наголосив, що звільнення Криму є одним з пріоритетів «Європейської солідарності»

    Порошенко зустрівся з активістами, які змушені були залишити Крим через окупацію

    У Відкритому офісі партії «Європейська солідарність» лідер партії Петро Порошенко зустрівся з активістами, які змушені були залишити Крим через окупацію півострова Російською Федерацією. Зустріч відбулася з нагоди Дня міста Севастополя.

    Михайло Джамаль – волонтер, який відмовився від російського громадянства. За свою активну проукраїнську позицію він потрапив до чорних списків ФСБ, і змушений був буквально з торбиною залишити Крим. Зараз Михайло веде кілька будівельних проектів, об’єднує навколо себе вимушених переселенців з Криму і принципово не продає свої будинки проросійським громадянам.

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    «Крим і Севастополь - українські святині», - Порошенко на зустрічі з активістами окупованого півострова
    «Крим і Севастополь - українські святині», - Порошенко на зустрічі з активістами окупованого півострова
    «Крим і Севастополь - українські святині», - Порошенко на зустрічі з активістами окупованого півострова

    Володимир Чекригін – активіст, волонтер, правозахисник. Так само був змушений виїхати з Севастополя через переслідування російських силовиків. Всюди носить з собою прапор України з написом «Севастополь».

    Також у зустрічі взяли участь волонтер, народний герой України Марина Собко, громадські активісти Олександр Тюряєв та Валерій Макаєв.

    Петро Порошенко наголосив, що звільнення Криму є одним з пріоритетів «Європейської солідарності», і ця тема ніколи не зникне з порядку денного партії аж до повної деокупації Криму. Він також наголосив, що після парламентських виборів фракція «Європейської солідарності» буде робити все, аби українська влада і міжнародні партнери України тиснули на країну-агресора і посилювали санкції, які зрештою змусять Кремль звільнити Крим від окупації.

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