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    Партія Порошенка - друга у рейтингу на виборах до Верховної Ради

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    Петро Порошенко, лідер партії &laquo;Європейська солідарність&raquo;&nbsp; - Партія Порошенка - друга у рейтингу на виборах до Верховної Ради
    Петро Порошенко, лідер партії «Європейська солідарність» 

    Шість політичних партій можуть пройти до парламенту на виборах 21 липня

    П‘ять політичних партій можуть пройти до Верховної Ради України на дострокових виборах 21 липня, Партія Петра Порошенка «Європейська солідарність» займає друге місце в рейтингу. За неї проголосувало б 9,5% виборців, які визначились з вибором і підуть на вибори.

    Про це свідчать дані опитування, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень «Социс» із 29 травня по 6 червня.

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    Лідером електоральних симпатій є політсила «Слуга народу», яку готові підтримати 51,3% серед тих, хто визначився і голосуватиме.

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    Партія Порошенка - друга у рейтингу на виборах до Верховної Ради
    Партія Порошенка - друга у рейтингу на виборах до Верховної Ради
    Партія Порошенка - друга у рейтингу на виборах до Верховної Ради

    Так, прохідний бар'єр долають:

    • «Слуга народу» (51,3%)
    • «Європейська солідарність» (9,5%)
    • «Опозиційна платформа - За життя» (9,2%)
    • «Батьківщина» (8,7%)

    При цьому шанси пройти в парламент мають партії – «Сила і честь», яку готові підтримати 5% респондентів, і «Голос» з 4,9% підтримки виборців.

    За партію «Громадянська позиція» готові віддати свої голоси 2,9%, за Радикальну партію Ляшка - 2,2%.

     

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