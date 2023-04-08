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Порошенко привіз військовим «секретні скарби», щоб збільшити кількість «хороших росіян»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Порошенко привіз військовим «секретні скарби», щоб збільшити кількість «хороших росіян»
Петро Порошенко з командою вже не вперше приїжджає саме в цей батальйон

«Сьогодні нічого важливішого за захист та підтримку воїна ЗСУ не може бути» – Порошенко

Народний депутат України Петро Порошенко привіз українським розвідникам потужні генератори, шини, які на бездоріжжі зношуються надто швидко, і спецзамовлення – банно-пральний комплекс. 

«Кожна бригада буде отримувати по 4-5 комплексів, я розраховую, щоб в кожному батальйоні він був», – розповідає п’ятий Президент. 

Привезли розвідникам і «секретні скарби», від яких кількість «хороших росіян» точно збільшиться – сміються хлопці.  Один з них напівжартома пояснює: такі «скарби» привозить тільки Порошенко – п’ятий президент у відповідь обіцяє найближчим часом передати батальйону ще й БПЛА Poseidon. 

«Для мене принципово, щоб до виходу ви отримали Poseidon. Вже прийнято відповідне рішення місцевою радою. Я зробив все, щоб ми встигли, і сподіваюсь, протягом наступних декількох днів його офіційно поставлять на озброєння», – пояснює Петро Порошенко. 

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«Сьогодні нічого важливішого за захист та підтримку воїна Збройних Сил України не може бути», – наголошує Порошенко. 

Також він розпитав військових, як працює зенітна установка на модифікованій вантажівці DAF. Її не так давно теж передали у цей розвідбат.

Військові кажуть – ідея дійсно хороша, та й реалізація – як треба. Машина надійна, прохідна, можна швидко перекинути зенітну установку на іншу позицію. Чи то проти дронів-шахедів, чи проти наземних військ – тут швидкість вирішує все. 

 


 

Теги: Петро Порошенко військові озброєння

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