Порошенко привіз військовим «секретні скарби», щоб збільшити кількість «хороших росіян»

Петро Порошенко з командою вже не вперше приїжджає саме в цей батальйон

«Сьогодні нічого важливішого за захист та підтримку воїна ЗСУ не може бути» – Порошенко

Народний депутат України Петро Порошенко привіз українським розвідникам потужні генератори, шини, які на бездоріжжі зношуються надто швидко, і спецзамовлення – банно-пральний комплекс.

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«Кожна бригада буде отримувати по 4-5 комплексів, я розраховую, щоб в кожному батальйоні він був», – розповідає п’ятий Президент.

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Привезли розвідникам і «секретні скарби», від яких кількість «хороших росіян» точно збільшиться – сміються хлопці. Один з них напівжартома пояснює: такі «скарби» привозить тільки Порошенко – п’ятий президент у відповідь обіцяє найближчим часом передати батальйону ще й БПЛА Poseidon.

«Для мене принципово, щоб до виходу ви отримали Poseidon. Вже прийнято відповідне рішення місцевою радою. Я зробив все, щоб ми встигли, і сподіваюсь, протягом наступних декількох днів його офіційно поставлять на озброєння», – пояснює Петро Порошенко.

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«Сьогодні нічого важливішого за захист та підтримку воїна Збройних Сил України не може бути», – наголошує Порошенко.

Також він розпитав військових, як працює зенітна установка на модифікованій вантажівці DAF. Її не так давно теж передали у цей розвідбат.

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Військові кажуть – ідея дійсно хороша, та й реалізація – як треба. Машина надійна, прохідна, можна швидко перекинути зенітну установку на іншу позицію. Чи то проти дронів-шахедів, чи проти наземних військ – тут швидкість вирішує все.



