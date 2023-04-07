Переворот у Львівській облраді. Партія Порошенка зробила заяву

Поштовхом для атаки на політичну силу стала низка ініціатив, які Ірина Гримак мала реалізувати найближчим часом на рівні обласної ради

Усунення з посади голови Львівської облради – грубе порушення принципу єдності і наслідок принципової позиції Ірини Гримак. Про це заявляє партія «Європейська Солідарність».

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«Звільнення Ірини Гримак з посади голови Львівської обласної Ради під час дії воєнного стану є грубим порушенням принципу внутрішньої єдності. «Європейська Солідарність» дотримувалася, дотримується і має намір дотримуватися його до перемоги, що, втім, не завадило голові Львівської ОДА особисто керувати збором голосів за відставку пані Гримак. Очевидно, інші нагальні проблеми області він вже вирішив», – йдеться у заяві.

Як зазначили у партії, поштовхом для атаки на політичну силу стала низка ініціатив, які Ірина Гримак мала реалізувати найближчим часом на рівні обласної ради. «Йдеться про кілька важливих заяв, які ініціювала «ЄС» і на підтримку яких розраховувала.

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Йшлося про повернення тридцятитисячних щомісячних премій усім військовослужбовцям; про неприйнятність ініціатив щодо скорочення пільг учасникам бойових дій; про прискорення виплат родинам загиблих і пораненим воїнам; про розрив угод на оренду земельних ділянок з громадами РПЦ-УПЦ-МП які ще деінде залишаються на Львівщині.

Результативність таких голосувань значною мірою залежить від активності голови облради, тому місцева влада і вирішила позбутися Ірини Гримак. В те, що це сталося без вказівок із столичних кабінетів, хочеться вірити, але не віриться. Прикметно, що Ірину Гримак відправили у відставку в день, коли петиція за повернення 30 тисяч виплат військовим набрала необхідну кількість голосів на сайті Президента України», – пояснили у «Європейській Солідарності».

Нагадаєм, 6 квітня, на позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради відправили у відставку голову Ірину Гримак. За проголосували 48 із 80 депутатів під час таємного голосування, один – утримався. Перед прийняттям рішення, депутати заслухали дворічний звіт Гримак та незадовільно оцінили її роботу.