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Порошенко в Лаврі: всі ми наближаємо благу звістку про Перемогу України

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Порошенко в Лаврі: всі ми наближаємо благу звістку про Перемогу України
Тисячі парафій приєднуються до ПЦУ

«Сьогодні ми присутні на службі в святій Києво-Печерській Лаврі, де ігуменією є сама Богородиця»

Петро і Марина Порошенки разом з депутатами, громадськими активістами та захисниками України взяли участь у богослужінні ПЦУ з нагоди Благовіщення у головному храмі Києво-Печерської Лаври – Успенському соборі.

Після служби Порошенко відповів журналістам на запитання, що треба робити з московським патріархатом. П’ятий gрезидент наголосив – після отримання Томосу про автокефалію Україна стала канонічною територією ПЦУ.

Порошенко в Лаврі: всі ми наближаємо благу звістку про Перемогу України фото 1

«Сьогодні ми присутні на службі в святій Києво-Печерській Лаврі, де ігуменією є сама Богородиця. Свого часу ми зробили абсолютно правильну річ, коли Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. І це стало канонічною територією ПЦУ», – нагадав Порошенко.

«Тисячі парафій приєднуються до нашої церкви. Вони розпочали цей процес одразу ж після отримання Томосу. Після 2019 року, на жаль, три роки цей процес був призупинений. І лише після широкомасштабної агресії і того, як продемонструвала себе московська церква, не залишилося жодних ілюзій. Ця московська церква зберігає свій, як вони кажуть, «канонічний зв’язок» з москвою і московською церквою. Вони навіть у своїх документах пишуть, що зв’язок із світовим православ`ям вони роблять через російську православну церкву», – констатує Порошенко.

Порошенко в Лаврі: всі ми наближаємо благу звістку про Перемогу України фото 2

Експрезидент також нагадав, що за його ініціативи Верховна Рада ухвалила закон про перейменування: «церква, яка має канонічний центр в країні-агресорі, не має права називатися українською православною церквою. Їх справжнє ім’я – для того, щоб не дурити українців – є «російська православна церква в Україні».

«ОПЗЖ,  «п’ята колона» росії робила все, щоб відтермінувати введення в дію цього закону. Ми билися і нарешті отримали рішення Конституційного Суду про конституційність моїх дій і про конституційність закону. І тепер закон треба виконувати», – переконаний Порошенко.

«І має бути наступний крок. Зараз наш законопроект лежить у Верховній Раді. Ті, хто відмовляються виконувати закон, мають отримати заборону московської церкви в Україні. Це правильно», – вважає Петро Порошенко.

Порошенко в Лаврі: всі ми наближаємо благу звістку про Перемогу України фото 3

Він також закликав спростити процес переходу парафій до ПЦУ: «ніхто не має права створювати їм перешкоди».

Порошенко також закликав органи місцевого самоврядування передати Православній Церкві України земельні ділянки, які роздали московській церкві. «Ми маємо підтримати нашу Церкву, в тому числі і на рівні місцевого самоврядування», – наголосив Петро Порошенко.

Порошенко в Лаврі: всі ми наближаємо благу звістку про Перемогу України фото 4

Щодо Києво-Печерської лаври Порошенко зазначив: «є рішення української влади про те, що не продовжувати угоди про оренду або про розірвання –  треба забезпечувати виконання законних вимог».

Він також привітав вірян з Благовіщенням і сказав – всі українці чекають і наближають головну благу вість про нашу Перемогу.

Теги: Києво-Печерська лавра релігія політика Петро Порошенко

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