Порошенко заявив, що влада розправляється з ВККС для збереження тиску на суди



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Петро Порошенко заявив, що суди першої інстанції, включно з Солом’янським, Печерським, Окружним адміністративним – вони взагалі не реформовані

За словами Порошенка, ВККС має стежити за процесом очищення судової гілки влади і відсторонювати від судочинства всіх, хто ігнорує вимоги реформи

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що реформа судів першої інстанції була зірвана через саботаж зсередини.

Про це лідер партії «Європейська солідарність» розповів під час інтерв’ю у ефірі «5 каналу».

За словами Порошенка, за законом ВККС має стежити за процесом очищення судової гілки влади і відсторонювати від судочинства всіх, хто ігнорує вимоги реформи. «Коли Комісія спробувала це зробити, нинішня влада почала розправу над діючим складом ВККС для збереження ручних судів, які забезпечували потрібні рішення в резонансних питаннях», - наголосив Порошенко.

Політик вважає, що суди першої інстанції, включно з Солом’янським, Печерським, Окружним адміністративним – вони взагалі не реформовані. «Вони уникали реформи, тому що вони відмовлялися ходити на тестування, відмовлялися відвідувати реформу. Є закон, і Вища кваліфікаційна комісія суддів мала їх відсторонити від судочинства. Що вона й спробувала зробити. І сьогодні, зараз, з цією Вищою кваліфікаційною комісією суддів ця влада розправляється», – зазначив Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» підкреслив, що всі скандальні судові рішення виходять якраз з нереформованих судів першої інстанції. Для правоохоронців доволі просто встановити вигодоодержувачів таких рішень, зокрема у резонансній справі по «Приватбанку», однак вони не поспішають з розслідуванням випадків корупційного тиску на суддів.

«Скарга по Приватбанку була подана суддями сумнозвісного Окружного київського адміністративного суду. На прес-конференції, яку провели директор НАБУ пан Ситник і прокурор Генеральної прокуратури пан Горбатюк, вони наголосили, що тиск на суддів був багатократно зафіксований, в тому числі і керівниками Офісу Президента, не виключаю, що і паном Портновим, щодо впливу на рішення. В тому числі і по Приватбанку, де вони є зацікавленими особами. Це є прямий факт корупції, який чомусь не досліджується правоохоронцями», – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що ініційована ним реформа довела свою ефективність в тих судах, де дотримувались закладеної законодавством стратегії. Якби судді першої інстанції так само сумлінно дотримувались вимог реформи, то їхні рішення викликали б значно менше претензій серед українців.

«Судова реформа дозволила сформувати два суди. Це є Верховний Суд, до якого немає зараз претензій. І Вищий антикорупційний суд, який має дві інстанції, і до якого також немає претензій», – зауважив Петро Порошенко.