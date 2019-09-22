Порошенко заявляє, що не варто «бавитись у перегляд Мінських угод»



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За словами Петра Порошенка, надзвичайно важливим є забезпечення участі у голосуванні тимчасово переміщених осіб

Порошенко нагадав, що за Мінськими угодам вибори на окупованих територіях повинні відбуватися за українським законодавством

«Дорожня карта» виконання Мінських угод має чітко погоджені етапи виконання, в тому числі, і з питанням проведення виборів на тимчасово окупованих територіях виключно за українським законодавством.

Про це сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в програмі «Рандеву» на 5 каналі.

«Я би просив не бавитись у перегляд досягнутих домовленостей по Мінському формату. В тому числі і тих, по яким стоять підписи Порошенка і Путіна, Меркель і президента Французької республіки тоді Олланда»,- підкреслив він.

«У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов’язків, які зроблені», – наголосив Петро Порошенко.

Він підкреслив, що була погоджена «дорожня карта» імплементації Мінських угод.

«Це означає, що і коли має робитися», – пояснив він додавши, що вона обговорювалася у Нормандському форматі – і на найвищому рівні, і на рівні міністрів закордонних справ і дипломатичних радників.

«І перше – має бути зроблений безпековий компонент, який дає можливість взагалі говорити про проведення, гарантувати вільне волевиявлення громадян і проведення вільних виборів», – особливо підкреслив п’ятий президент України.

Він зауважив, що зараз намагаються говорити, що нам треба терміново, навесні, провести місцеві вибори, в тому числі і на окупованих територіях, не згадуючи при цьому безпековий компонент, який би гарантував волевиявлення громадян, гарантував би можливість проведення кампанії.

«Бо в Мінських угодах записано, що це має бути по українському законодавству. Це має бути організовано українськими державними органами. Українським політичним силам повинна бути гарантована участь у цих виборах. Кандидати від України мають їздити і агітувати. І тільки за цих умов ці вибори будуть вільними», – заявив Петро Порошенко.

Він підкреслив: «Спроби зараз говорити, що це буде зроблено під відкритою, як зараз, чи таємною присутністю російських окупаційних військ, коли незаконні збройні формування, як чітко записав в Мінських угодах, не будуть роззброєні, а будуть перешкоджати вільному волевиявленню і проведенню кампанії, ці вибори не можуть за визначенням бути визнані вільними. І це означає, що ніякого політичного процесу, до вирішення безпекового компоненту, не буде».

«Отже, ще раз – виведення військ, роззброєння незаконних формувань, вивезення артилерійського і танкового озброєння, чітка позиція щодо гарантування перекриття кордону неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, присутність українських політичних сил і українського законодавства і українських організаторів», – зазначив він.

За словами Петра Порошенка, надзвичайно важливим є забезпечення участі у голосуванні тимчасово переміщених осіб.