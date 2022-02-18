Повернення «доктора Пі». Ексвисокопосадовиця погрожувала журналістам через питання про Слюсарчука

Слюсарчук і Ставнійчук свого часу на хвилі слави засновували громадську організацію «Розум»

Журналісти провели розслідування щодо того, як живе через п’ять років після звільнення скандально відомий «доктор Пі» – Андрій Слюсарчук. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

З'ясувалося, що живеться «докторові Пі», якого судили за підробку документів про освіту і вбивства з необережності, незле. Зараз він продовжує лікувати і, як він сам стверджує, оперувати. На сторінці у соцмережі його талант у коментарях вихваляє, зокрема, й Марина Ставнійчук – колишня заступниця голови секретаріату президента Ющенка. у 2005 році Ставнійчук разом зі Слюсарчуком заснували громадську організацію «Розум».

Коли журналісти навідалися до Марини Ставнічук із проханням прокоментувати теперішню діяльність «доктора Пі», юристка та ексвисокопосадовиця відреагувала дуже бурхливо.

Після того, як Марину Ставнійчук спитали про зв’язок зі Слюсарчуком, вона заборонила журналістам давати її коментарі в ефір і навіть почала погрожувати.

«Ви не виходите в мене з офісу, поки ви не приберете це інтерв’ю», – заявила Ставнійчук.

Нагадаємо, журналісти розшукали скандально відомого «доктора Пі»: чим він займається нині.

Раніше Андрія Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», який відбував покарання у Полицькій виправній колонії на Рівненщині, етапували до попереднього місця ув'язнення – у Львівський слідчий ізолятор.