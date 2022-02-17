На Київщині хлопець викрав і спалив машину задля розваги

Викрадачем виявився 18-річний раніше засуджений місцевий житель

У Фастові Київської області 18-річний хлопець порізав колеса двох автомобілів, після чого вчинив викрадення ще однієї машини. Викрадений автомобіль зловмисник відвіз на берег річки, підпалив та знімав пожежу на відео. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Про викрадення автомобіля в поліцію повідомила 34-річна місцева мешканка. Правоохоронці оперативно розшукали викрадений автомобіль та зловмисника. Викрадачем виявився 18-річний раніше засуджений місцевий житель.

«Як з'ясувалося, молодик відпочивав разом із товаришами, які вживали алкоголь і вирішили продовжити «розваги». Фастівчанин побачив легковик і вирішив його викрасти, скориставшись тим, що двері не були зачинені. Разом із друзями він відштовхав автомобіль до річки та підпалив передні сидіння. Автомобіль вигорів ущент», - сказано в поліції.

Викрадача автомобіля затримали, а поліція встановлює інших осіб, причетних до цього злочину.

Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Досудове розслідування продовжується.

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