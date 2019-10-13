Марш на Покрову. Аваков з Бакановим лякають провокаціями



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Спільна заява міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, голови СБУ Івана Баканова та секретаря РНБОУ Олексія Данилова Фото сайт МВС України

Спільна заява міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, голови СБУ Івана Баканова та секретаря РНБОУ Олексія Данилова

Під час масових заходів, політичних мітингів, акцій, присвячених Дню захисника України правоохоронні органи будуть діяти суворо й уважно, адже під час масових акцій можливі будь-які провокації.

Про це йдеться у спільній заяві міністра внутрішніх справ України, голови СБУ та секретаря РНБОУ.

«14 жовтня в Україні відзначається День захисника України. Багато людей завтра візьмуть участь в масових заходах, політичних мітингах, акціях, ходах, присвячених цій даті. Правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції кожному українцю!» – йдеться у заяві.

Зазначено, що правоохоронці готові забезпечувати права громадян і захищати громадський порядок і безпеку кожного учасника.

«Вкрай важливо у цей день об’єднатися навколо головних цінностей і разом берегти безпеку і поважати права кожного громадянина», – наголошено у заяві.

Пригадуються також події 31 серпня 2015 року, коли бойова граната обірвала життя чотирьох нацгвардійців, а понад 120 осіб отримали поранення.

«Тому завтра правоохоронні органи будуть діяти суворо й уважно. І ми дуже розраховуємо на пильність учасників масових акцій. Наш спільний ворог нікуди не подівся – ви, як і ми, повинні розуміти, що можливі будь-які провокації! Як показав важкий 2014 рік, наша сила – в єдності, в об’єднанні в ім’я ключових цілей», – заявили глави МВС, СБУ і секретар РНБО.

Вони закликали: заради пам’яті героїв, які віддали своє життя за свободу і територіальну цілісність України, цей день повинен пройти мирно і гідно.

«Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас «в темну», нести деструкцію. Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його – імперських – цілях! Завтра – день пам’яті й шани. Він не може і не повинен стати днем розколу і слабкості!», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, військові частини ЗСУ переведено у посилену бойову готовність на період вихідних та святкових днів.

14 жовтня в Україні до Дня захисника заплановано близько 300 заходів. Зважаючи на це, правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі.