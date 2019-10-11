В Україні до Дня захисника пройде близько 300 заходів



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Правоохоронці 14 жовтня нестимуть службу у посиленому режимі

14 жовтня в Україні до Дня захисника заплановано близько 300 заходів. Зважаючи на це, правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що правоохоронці отримали заявки на проведення п’яти акцій у столиці.

В Нацполіції передбачили додаткові резерви для того, аби за потреби впливати на оперативну обстановку. Ситуаційний центр працюватиме у цілодобовому режимі для моніторингу всіх подій та оперативного реагування.

Нагадаємо, до Дня захисника України, який відзначається щорічно 14 жовтня, у столиці пройдуть тематичні виставки, святкові концерти, патріотичні заходи, молебні за мир.

У Києві до Дня захисника України проходить виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів у рамках освітньо-культурного проекту «Доля й слава України в кожному з нас».

З нагоди державного свята в Одесі заплановано проведення низки заходів.