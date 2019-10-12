Генштаб ЗСУ посилив боєготовність військ перед святами
У посиленому режимі охоронятимуться військові об’єкти
Військові частини ЗСУ переведено у посилену бойову готовність на період вихідних та святкових днів.
Про це повідомляє Генштаб у Facebook.
«Упродовж вихідних та святкових днів за наказом начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України посилено боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації та в районах виконання бойових завдань», – йдеться у повідомленні.
Крім цього, у посиленому режимі охоронятимуться військові об’єкти.
У Генштабі застерегли українців від незаконного проникнення на території, які охороняються, а також від провокативних дій поруч з військовими об’єктами.
Нагадаємо, у День захисника, 14 жовтня, в Україні відбудеться близько 300 заходів.