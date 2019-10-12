Генштаб ЗСУ посилив боєготовність військ перед святами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ВМС ЗСУ

У посиленому режимі охоронятимуться військові об’єкти

Військові частини ЗСУ переведено у посилену бойову готовність на період вихідних та святкових днів.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

«Упродовж вихідних та святкових днів за наказом начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України посилено боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації та в районах виконання бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, у посиленому режимі охоронятимуться військові об’єкти.

У Генштабі застерегли українців від незаконного проникнення на території, які охороняються, а також від провокативних дій поруч з військовими об’єктами.

Нагадаємо, у День захисника, 14 жовтня, в Україні відбудеться близько 300 заходів.