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    Події в Україні

    Генштаб ЗСУ посилив боєготовність військ перед святами

    • Розсилка
    Генштаб ЗСУ посилив боєготовність військ перед святами
    Фото ВМС ЗСУ

    У посиленому режимі охоронятимуться військові об’єкти

    Військові частини ЗСУ переведено у посилену бойову готовність на період вихідних та святкових днів.

    Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

    «Упродовж вихідних та святкових днів за наказом начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України посилено боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації та в районах виконання бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

    Крім цього, у посиленому режимі охоронятимуться військові об’єкти.

    У Генштабі застерегли українців від незаконного проникнення на території, які охороняються, а також від провокативних дій поруч з військовими об’єктами.

    Нагадаємо, у День захисника, 14 жовтня, в Україні відбудеться близько 300 заходів.

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