У керівника Офіса президента з'явилась нова заступниця
Юлія Ковалів 11 вересня цього року була призначена членом наглядової ради НАК «Нафтогаз Україна»
Президент Володимир Зеленський призначив Юлію Ковалів заступником керівника Офісу Президента.
Відповідний указ №714/2019 від 20 вересня опублікований у понеділок на сайті глави держави.
«Призначити Ковалів Юлію Ігорівну заступником керівника Офісу президента України», - зазначається в документі.
Юлія Ковалів народилася 9 січня 1985 року в м. Івано-Франківську. Освіту здобувала в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де навчалася на факультеті економічних наук, та в Національній академії державного управління при Президентові України.
З 26 червня 2015 року по листопад 2016 року - перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі.
11 вересня цього року була призначена членом наглядової ради НАК «Нафтогаз Україна».
Як повідомлялося, 17 вересня Зеленський виписав догану заступникам Богдана.