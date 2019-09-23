У керівника Офіса президента з'явилась нова заступниця



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Ковалів народилася 9 січня 1985 року в м. Івано-Франківську

Юлія Ковалів 11 вересня цього року була призначена членом наглядової ради НАК «Нафтогаз Україна»

Президент Володимир Зеленський призначив Юлію Ковалів заступником керівника Офісу Президента.

Відповідний указ №714/2019 від 20 вересня опублікований у понеділок на сайті глави держави.

«Призначити Ковалів Юлію Ігорівну заступником керівника Офісу президента України», - зазначається в документі.

Юлія Ковалів народилася 9 січня 1985 року в м. Івано-Франківську. Освіту здобувала в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де навчалася на факультеті економічних наук, та в Національній академії державного управління при Президентові України.

З 26 червня 2015 року по листопад 2016 року - перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі.

11 вересня цього року була призначена членом наглядової ради НАК «Нафтогаз Україна».

Як повідомлялося, 17 вересня Зеленський виписав догану заступникам Богдана.