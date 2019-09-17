Зеленський виписав догану заступникам Богдана
Догана оголошена першому заступнику керівника Офісу президента Сергію Трофімову та заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку
Президент Володимир Зеленський оголосив догану двом чиновникам Офісу глави держави.
Відповідний указ №699/2019 від 17 вересня оприлюднений на сайті президента.
Догана оголошена першому заступнику керівника Офісу президента Сергію Трофімову та заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку.
Причиною винесення догани вказане «неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки президента до Дніпропетровської області».
Нагадаємо, 14 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Дніпра, де представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.
Також у мережу потрапили фото, як Зеленський святкує день Дніпра із мером міста Борисом Філатовим та головою свого офісу Андрієм Богданом.