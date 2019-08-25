Президент України привітав гірників з професійним святом



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День шахтаря щороку відзначається в Україні в останню неділю серпня

Президент України Володимир Зеленський привітав українських гірників з їхнім професійним святом – Днем шахтаря.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Щоденна наполеглива праця й високий професіоналізм шахтарів є запорукою стабільної роботи вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, здатного задовольнити потребу національного товаровиробника у якісному енергоносії та забезпечити теплом і світлом кожну українську домівку», – йдеться у вітанні президента.

Зеленський наголосив, що сьогодні перед шахтарями постають нові виклики та відповідальні завдання.

«Вірю, що в процесі реформування та оновлення галузі ми спільними зусиллями досягнемо енергетичної незалежності країни. Упевнений, що ваша мужність і відданість справі й надалі сприятимуть сталому соціально-економічному розвитку держави та підвищенню рівня добробуту наших громадян», – зазначив президент.

Глава держави побажав шахтарям міцного здоров’я, миру, родинного благополуччя й вагомих трудових звершень.

Також повідомляється, що з нагоди Дня шахтаря президент вперше за останні роки відзначив українських гірників державними нагородами.

Нагадаємо, День шахтаря щороку відзначається в Україні в останню неділю серпня. Свято встановлено згідно з указом президента від 16 серпня 1993 року.