Президент України привітав гірників з професійним святом
День шахтаря щороку відзначається в Україні в останню неділю серпня
Президент України Володимир Зеленський привітав українських гірників з їхнім професійним святом – Днем шахтаря.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Щоденна наполеглива праця й високий професіоналізм шахтарів є запорукою стабільної роботи вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, здатного задовольнити потребу національного товаровиробника у якісному енергоносії та забезпечити теплом і світлом кожну українську домівку», – йдеться у вітанні президента.
Зеленський наголосив, що сьогодні перед шахтарями постають нові виклики та відповідальні завдання.
«Вірю, що в процесі реформування та оновлення галузі ми спільними зусиллями досягнемо енергетичної незалежності країни. Упевнений, що ваша мужність і відданість справі й надалі сприятимуть сталому соціально-економічному розвитку держави та підвищенню рівня добробуту наших громадян», – зазначив президент.
Глава держави побажав шахтарям міцного здоров’я, миру, родинного благополуччя й вагомих трудових звершень.
Також повідомляється, що з нагоди Дня шахтаря президент вперше за останні роки відзначив українських гірників державними нагородами.
Нагадаємо, День шахтаря щороку відзначається в Україні в останню неділю серпня. Свято встановлено згідно з указом президента від 16 серпня 1993 року.