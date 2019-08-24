Мендель пояснила новий указ Зеленського щодо 29 серпня



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Святкування Дня Незалежності у Києві, 24 серпня

День пам'яті святкуватиметься саме 29 серпня на згадку про Іловайську трагедію, зазначила Мендель

Президент Володимир Зеленський постановив відзначати День пам'яті захисників України саме 29 серпня, оскільки того дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

Про це повідомила речниця глави держави Юлія Мендель, коментуючи відповідний указ президента.

«29 серпня установлений День пам'яті захисників через те, що 29-го була найбільша кількість втрат загалом (на Донбасі) - в Іловайську. Тому і минулого року 29 серпня ми відзначали, а тепер у нас буде такий день пам'яті», - сказала Мендель, яку цитує УНІАН.

Як відомо, 24 серпня під час виступу на урочистому заході з нагоди 28-ї річниці Незалежності України президент Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення 29 серпня Дня пам'яті захисників України.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.