ЗМІ назвали дві кандидатури Зеленського на посаду генпрокурора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За інформацією ЗМІ, Руслан Рябошапка наразі головний претендент на посаду генпрокурора

Президент України знайшов заміну Юрію Луценку

Президент України Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради проєкт постанови з пропозицією призначити Руслана Рябошапку генеральним прокурором.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Рябошапка став головним претендентом на цю посаду. Але водночас існує ймовірність, що генпрокурором буде нинішній в.о. глави СБУ Іван Баканов, а Рябошапка займе його посаду в СБУ, пише ЗМІ.

Нагадаємо, новим міністром охорони здоров'я України може стати Олег Петренко.

Раніше цього тижня новообраний депутат від «Слуги народу» Давід Арахамія заявив, що у міністрів Маркарової, Авакова та Супрун є ймовірність залишитися в Кабміні.

Перед цим Арахамія повідомляв, що один член уряду залишиться в новому Кабміні.

Також представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.

Як повідомляв «Главком», Герус вважає, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.

Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради. Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.