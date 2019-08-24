Близько 50 тисяч людей взяли участь у святкуванні Дня Незалежності у Києві - поліція



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Святкування Дня Незалежності у Києві, 24 серпня

Правоохоронці не допустили грубих порушень порядку під час святкових заходів

У святкуваннях із нагоди відзначення Дня Незалежності України у Києві взяли участь близько 50 тисяч людей.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу, який відбувся пісня завершення заходів.

«У ході брало участь приблизно 12 тисяч учасників, за маршрутом руху було близько 20 тисяч осіб, а вже на Майдані Незалежності загалом зібралося близько 50 тисяч громадян», - заявив Крищенко, якого цитує Відділ комунікації поліції Києва.

За його словами, правоохоронці не допустили грубих порушень порядку під час заходів.

Одного чоловіка, який виліз на металеву конструкцію, порушував громадський порядок та погрожував співробітникам управління державної охорони та правоохоронцям, доставили до управління поліції.

«Чоловік перебував у стані сп’яніння. При затриманні він отримав тілесні ушкодження. Йому надали необхідну медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився. На правопорушника склали два адміністративні матеріали за злісну непокору працівникам поліції та дрібне хуліганство», повідомив Крищенко.

Також, як повідомив начальник поліції Києва, під час фільтраційних заходів правоохоронці виявили двох осіб, у яких вилучили речовину, схожу на канабіс.

Як відомо, 24 серпня правоохоронці несуть службу з охорони громадського порядку у посиленому режимі. На охорону правопорядку у столиці заступили близько 3000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.