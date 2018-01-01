Прихильники Амосової скаржаться, що Супрун жодного разу не відвідала медичний університет

Студенти стверджують, що кілька разів запрошували пані Супрун відвідати їх ВНЗ, але вона навіть не відгукнулася на пропозиції

Голова громадської організації «Студдовіра», аспірант Національного медичного університету ім. О.Богомольця Василь Гилюк стверджує, що проблеми його ВНЗ Уляні Супрун просто не відомі, а тому вона просто не може запропонувати шляхи їх вирішення, передають «Українські новини». «Як не парадоксально, але за час свого



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Студенти стверджують, що кілька разів запрошували пані Супрун відвідати їх ВНЗ, але вона навіть не відгукнулася на пропозиції

Голова громадської організації «Студдовіра», аспірант Національного медичного університету ім. О.Богомольця Василь Гилюк стверджує, що проблеми його ВНЗ Уляні Супрун просто не відомі, а тому вона просто не може запропонувати шляхи їх вирішення, передають «Українські новини».

«Як не парадоксально, але за час свого перебування на посаді виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, Уляна Супрун жодного разу не відвідала наш університет. Підкреслюю - найбільший медичний ВНЗ України, що знаходиться всього в кількох кілометрах від будівлі МОЗ. Не знайшла часу або не захотіла? Цей питання не до студентів та викладачів, а до чиновниці», - підкреслив студентський активіст Гилюк.

За словами аспіранта Гилюка, студентські активісти кілька разів запрошували пані Супрун відвідати їх ВНЗ, ознайомитися з його життєдіяльністю. Але в.о. міністра навіть не відгукнулася на ці пропозиції.

«Супрун просто не має ніякого морального права говорити про ситуацію в університеті. Вона не має жодного уявлення, що таке університетська автономія, вузівське самоврядування і незалежність, які нам дав новий Закон «Про вищу освіту»».

При цьому Василь Гилюк особливо відзначив, що МОЗ сьогодні фактично займається спекуляціями на темі проблем навколо НМУ. Зокрема - зриву ліцензійного іспиту «Крок1.Стоматологія». Але, як резюмував студентський активіст Гилюк, всі ці проблеми і виникли саме з вини МОЗ.

Нагадаємо, 26 лютого 2018 року студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Олександра Богомольця оголосили безстроковий страйк ВНЗ. Про це йдеться у відповідному повідомленні, розміщеному на офіційному порталі НМУ.