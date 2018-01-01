Страйк в медуніверситеті Богомольця: МОЗ закликає не зривати навчальний процес

До представників МОЗ звернулися «занепокоєні» викладачі та студенти з повідомленнями, що керівництво університету «примушує» розпочати страйк

Міністерство охорони здоров’я України після оголошення безстрокового страйку Національним медуніверситетом імені Богомольця закликає не піддаватися на провокації та не допустити зриву навчального процесу. Про це йдеться у заяві міністерства у Facebook. «До представників МОЗ звертаються занепокоєні викладачі та студенти НМУ з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До представників МОЗ звернулися «занепокоєні» викладачі та студенти з повідомленнями, що керівництво університету «примушує» розпочати страйк

Міністерство охорони здоров’я України після оголошення безстрокового страйку Національним медуніверситетом імені Богомольця закликає не піддаватися на провокації та не допустити зриву навчального процесу.

Про це йдеться у заяві міністерства у Facebook.

«До представників МОЗ звертаються занепокоєні викладачі та студенти НМУ з повідомленнями, що керівництво університету примушує студентів та науково-педагогічних працівників розпочати 26 лютого, так званий безстроковий всеуніверситетський страйк», – повідомляє МОЗ.

«Також розповсюджується завідомо неправдива інформація щодо блокування МОЗ виплати стипендій та зарплат в НМУ. Звертаємося до студентів та викладацького складу університету не піддаватися на провокації та маніпуляції керівництва НМУ та не зривати навчальний процес», – додають у міністерстві.

«Згідно з принципами та практикою університетської автономії, університет самостійно проводить відповідні виплати з казначейських рахунків. Процедуру переказу коштів здійснює бухгалтерія університету. Керівництво університету, в особі проректорів, має усі необхідні повноваження для проведення виплат», – йдеться у заяві.

«Наголошуємо на необхідності продовження навчання та підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів, адже згідно з графіком їх проведення 27 березня має відбутися КРОК 3 для лікарів-інтернів», – підкреслили в МОЗ.

«Катерина Амосова відсторонена від виконання повноважень за посадою ректора НМУ на час здійснення перевірки фактів щодо непроведення ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1. Стоматологія» для студентів НМУ. Створена для перевірки комісія наразі опрацьовує матеріали, надані НМУ ім. Богомольця та Центром Тестування. Разом з тим, відсторонена ректорка систематично не з’являється на засідання комісії, незважаючи на запрошення», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк вишу з понеділка, 26 лютого.

Страйк оголошено у зв’язку з «безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва МОЗ в незалежність та самоврядність» університету.

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Ректорку відсторонили через те, що студенти стоматологічного факультету не змогли скласти обов'язковий для продовження навчання іспит «Крок 1. Стоматологія».

Згодом Амосова прокоментувала своє відсторонення з посади ректора медуніверситету.

Цікаво, що днями у медвиші розгорівся інший скандал, через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Університет Богомольця спочатку на своєму офіційному сайті розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня «через порушення міграційного законодавства», а 24 січня «їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету».

Адвокат сім'ї дівчини стверджує, що студентку відрахували заднім числом.

Того ж дня, 19 лютого, виш опублікував ще одну заяву: заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Адміністрація вишу запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам, а в самому університеті «триває внутрішня службова перевірка». Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.

Наразі тіло дівчини ще не знайшли, столичні водолази продовжують пошукові роботи.