Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прикордонники розповіли, скільки осіб намагалися незаконно виїхати з України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники розповіли, скільки осіб намагалися незаконно виїхати з України
фото ілюстративне

Спроби нелегально перетнути державний кордон України не припиняються

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на держкордонах було затримано 13 тисяч осіб. Про це повідомив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

Речник Держприкордонслужби зазначив, що спроби нелегально перетнути державний кордон України не припиняються.

«Загалом із 24 лютого на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пропуску, було затримано понад 9100 таких осіб. Як і раніше, найбільше на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Ще майже 3900 осіб було зупинено у пунктах пропуску при спробі перетину кордону по підробленим документам чи іншим незаконним способом. Тут тенденція більше спостерігається на кордоні з Угорщиною та Польщею», – розповів Демченко.

Раніше повідомлялося, що українець намагався незаконно перетнути кордон та впав у триметровий рів.

Крім того, на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного перетину кордону військовозобов’язаним чоловіком, який ховався під ковдрою.

Ще один українець намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись також під ковдрами у поїзді «Харків–Хелм» у пункті пропуску «Ягодин».

Теги: кордон Держприкордонслужба Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водійка 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого
Двоє українців під ковдрами намагалися перетнути кордон (фото)
16 сiчня, 16:48
Наляканий і розгублений порушник розповів, що мав на меті у незаконний спосіб дістатися Республіки Молдова
Українець намагався незаконно перетнути кордон та впав у триметровий рів (фото)
17 сiчня, 17:00
На Одещині прикордонники викрили чоловіка, який займався незаконним переправленням осіб через держкордон
22-річний одесит налагодив схему з переправи «ухилянтів» за кордон
24 грудня, 2022, 15:44

Суспільство

Прикордонники розповіли, скільки осіб намагалися незаконно виїхати з України
Прикордонники розповіли, скільки осіб намагалися незаконно виїхати з України
В енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання – «Укренерго»
В енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання – «Укренерго»
У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки (мапа)
У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки (мапа)
Опади та ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Опади та ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування
Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
35K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9219
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна
6897
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5742
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту