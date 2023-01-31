Прикордонники розповіли, скільки осіб намагалися незаконно виїхати з України

Спроби нелегально перетнути державний кордон України не припиняються

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на держкордонах було затримано 13 тисяч осіб. Про це повідомив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

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Речник Держприкордонслужби зазначив, що спроби нелегально перетнути державний кордон України не припиняються.

«Загалом із 24 лютого на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пропуску, було затримано понад 9100 таких осіб. Як і раніше, найбільше на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Ще майже 3900 осіб було зупинено у пунктах пропуску при спробі перетину кордону по підробленим документам чи іншим незаконним способом. Тут тенденція більше спостерігається на кордоні з Угорщиною та Польщею», – розповів Демченко.

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Раніше повідомлялося, що українець намагався незаконно перетнути кордон та впав у триметровий рів.

Крім того, на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного перетину кордону військовозобов’язаним чоловіком, який ховався під ковдрою.

Ще один українець намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись також під ковдрами у поїзді «Харків–Хелм» у пункті пропуску «Ягодин».