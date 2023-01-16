Двоє українців під ковдрами намагалися перетнути кордон (фото)

Водійка 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого

Один з ухилянтів намагався виїхати під ковдрами у поїзді «Харків–Хелм»

На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного перетину кордону військовозобов’язаним чоловіком, який ховався під ковдрою. Про це повідомляє пресслужба прикордонного загону.

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Правопорушника виявили у пункті пропуску «Лужанка» під час огляду автомобіля «Фольксваген», яким кермувала громадянка України. У такий спосіб водійка 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого. Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону України та подальша зустріч із працівниками одного із територіальних центрів комплектування.

А от його 19-річній «помічниці», загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон. Згідно ст.332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до п'яти років позбавлення волі.

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Крім того, прикордонники затримали ще одного українця. Він намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись також під ковдрами у поїзді «Харків–Хелм» у пункті пропуску «Ягодин». Як з'ясували прикордонники, 36-річний полтавець зважився на таку авантюру, оскільки не мав законних підстав для виїзду з України.

Раніше прикордонники виявили ухилянтів, які приєднались до стада диких кабанів.