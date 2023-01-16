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Двоє українців під ковдрами намагалися перетнути кордон (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Двоє українців під ковдрами намагалися перетнути кордон (фото)
Водійка 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого
ДПСУ

Один з ухилянтів намагався виїхати під ковдрами у поїзді «Харків–Хелм»

На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного перетину кордону військовозобов’язаним чоловіком, який ховався під ковдрою. Про це повідомляє пресслужба прикордонного загону.

Правопорушника виявили у пункті пропуску «Лужанка» під час огляду автомобіля «Фольксваген», яким кермувала громадянка України. У такий спосіб водійка 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого. Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону України та подальша зустріч із працівниками одного із територіальних центрів комплектування.

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А от його 19-річній «помічниці», загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон. Згідно ст.332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до п'яти років позбавлення волі.

Крім того, прикордонники затримали ще одного українця. Він намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись також під ковдрами у поїзді «Харків–Хелм» у пункті пропуску «Ягодин». Як з'ясували прикордонники, 36-річний полтавець зважився на таку авантюру, оскільки не мав законних підстав для виїзду з України.

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Раніше прикордонники виявили ухилянтів, які приєднались до стада диких кабанів.

Теги: прикордонники ЗСУ війна Україна кордон

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