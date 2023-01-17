Українець намагався незаконно перетнути кордон та впав у триметровий рів (фото)

Наляканий і розгублений порушник розповів, що мав на меті у незаконний спосіб дістатися Республіки Молдова

У темряві 44-річний чоловік почув, що у рів затікає вода і почав кликати прикордонників на допомогу

На Одещині при спробі незаконно дістатися Молдови українець впав у триметровий рів. Він не міг самостійно вибратися, а тому кликав на допомогу прикордонників. Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.

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«Учора ввечері прикордонникам Білгород-Дністровського загону надійшла інформація про те, що поблизу кордону чутно крики про допомогу. До місця події одразу вирушив наряд відділу "Старокозаче", який виявив чоловіка, що виглядав з інженерного рову та благав витягнути його», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці одразу допомогли йому вибратися. Наляканий і розгублений порушник розповів, що мав на меті у незаконний спосіб дістатися Республіки Молдова через обмеження у перетинанні кордону. Проте втрапити у «пастку» він не розраховував.

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Чоловік розповів, що за трансфер до кордону заплатив невідомому $3 тис. Далі, прямуючи у напрямку українсько-молдовського кордону в обхід пунктів пропуску, він у темряві впав у рів, який прикордонники обладнали як інженерне загородження.

«Звідти він не зміг вибратися самотужки, оскільки глибина рову подекуди сягала трьох метрів. У темряві 44-річний чоловік почув, що у рів затікає вода. Правопорушник зізнався – зрозумівши, що потрапив у халепу, дуже злякався та почав кликати на допомогу», – додають прикордонники.

Раніше повідомлялося, що двоє українців під ковдрами намагалися перетнути кордон.

Крім того, прикордонники виявили ухилянтів, які приєднались до стада диких кабанів.