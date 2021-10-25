Про офшори я нічого не знав – один із ключових акторів «Кварталу 95»

Олександр Пікалов знає Володимира Зеленського і його дружину ще зі шкільних років

Олександр Пікалов знає Володимира Зеленського і його дружину ще зі шкільних років

Олександр Пікалов розповів, що нічого не знає про можливу участь у схемі з грошима Тимура Міндіча, співвласника студії «Квартал 95»

Олександр Пікалов – один із ключових акторів студії «Квартал 95», який знає Володимира Зеленського ще зі шкільних років, розповів в інтерв’ю «Українській правді», що він нічого не знав про офшори.

«Нічого не знав про офшори. Концертів у нас було достатньо, гроші були. Що мені треба було знати – знав», – заявив Пікалов. Він додав, що кварталівці, як творчі люди, займалися тим, що їм подобалося. «Концертів у нас було достатньо, гроші були. Що мені було треба знати – я знав», – додав він.

На питання про суму в $40 млн, яка фігурувала в журналісткому розслідуванні, та чи в курсі кварталівець, що коштувало таких грошей, Пікалов відповів однозначно: «Звідки? Я поняття не маю. Я займаюся своєю улюбленою справою, я – артист, художній керівник».

Він додав, що нічого не знає про можливу участь у схемі з грошима Тимура Міндіча, співвласника студії «Квартал 95» та близького соратника Ігоря Коломойського. «Я не знаю. Рассуждать і казати: «Ось, воно, мабуть, було так», я не буду. Умови контракту в мене дуже прості: я не маю можливості працювати в іншій структурі. Все, там декілька пунктів», – зауважив актор.

Нагадаємо, розслідування Pandora Papers частково підтвердило схему переказування коштів від структур олігарха до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.

Зокрема, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.